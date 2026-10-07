  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

از سوی اتحادیه جهانی کشتی؛

اسامی فرنگی‌کاران ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد

اسامی فرنگی‌کاران ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد

اسامی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی آستانه قزاقستان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی از ۲ تا ۱۰ آبان ماه به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و بر اساس فهرست اعلام‌شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، ایران در هر ۱۰ وزن کشتی فرنگی نماینده دارد.

اسامی نمایندگان کشتی فرنگی ایران به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا

۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی

۹۷ کیلوگرم: هادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، این فهرست هنوز نهایی نیست و اسامی کشتی‌گیران می‌تواند تا ۷۲ ساعت پیش از قرعه‌کشی تغییر کند. در میان نمایندگان ایران، سعید اسماعیلی، هادی ساروی و غلامرضا فرخی سه قهرمان جهان هستند که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در آستانه روی تشک خواهند رفت. همچنین پیام احمدی و علیرضا مهمدی مدال‌آوران نقره و محمد کشتکار و دانیال سهرابی مدال‌آوران برنز دوره گذشته مسابقات جهانی هستند.

کد مطلب 6970379
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • افرا IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      7 0
      پاسخ
      به امید 5 طلا 2 نقره 3 برنز،، خیلی خیلی خیلی خوشبینانه است ولی خب خدا کمک کنه، دعای مادران هم پشت سرشونه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها