شاخص هوای اصفهان در ۲۰ منطقه قرمز و نارنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح جمعه دهم مهرماه با میانگین ۱۳۴ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های رودکی، ۲۵ آبان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عدد ۱۵۲، خیابان‌ احمدآباد ۱۵۶، انقلاب ۱۶۷، بزرگراه خرازی ۱۵۹، ولدان ۱۵۱ و محور شرق (دهستان قهاب) ۱۶۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه ایستگاه بهارستان غربی (ملک شهر) با عدد ۱۲۰، پارک زمزم ۱۰۸، خیابان پروین اعتصامی و سپاهان‌شهر ۱۱۸، دانشگاه صنعتی ۱۰۶، رهنان ۱۳۲، زینبیه و میرزا طاهر ۱۱۵، فرشادی ۱۴۸، فیض ۱۴۷، کاوه ۱۴۹، کردآباد ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه شهرک منتظری با ۹۹ AQI قابل قبول است.

امروز کیفیت هوای خمینی شهر و قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه تست.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.