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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

کاهش ۲ درجه‌ای دما از امروز؛ توفان اصفهان را دربرگرفت

کاهش ۲ درجه‌ای دما از امروز؛ توفان اصفهان را دربرگرفت

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از وقوع ناپایداری‌های جوی به شکل توفان و بارش باران و کاهش یک تا ۲ درجه‌ای بیشینه دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می یابد، اظهار کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۳ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا جمعه به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: زواره در اردستان با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

به گزارش مهر، در زمان انتشار این گزارش وزش باد شدید و توفان همراه با خیزش گردوخاک در شهر اصفهان آغاز شده و آسمان ابری است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: از امروز تا اواسط هفته آینده در ساعات بعدازظهر شرایط ناپایداری به صورت رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سطح استان مهیاست.

طهماسبی گفت: برای امروزبعد از ظهر به ویژه در نیمه غربی استان وزش باد به صورت توفان لحظه‌ای خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در مناطق مستعد وزش باد شدید و توفان با گردوخاک همراه است؛ همچنین از امروز تا یکشنبه رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی از مناطق به ویژه در نواحی غربی و شمالی استان انتظار می رود.

کد مطلب 6964640

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