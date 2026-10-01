کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می یابد، اظهار کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۳ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا جمعه به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: زواره در اردستان با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

به گزارش مهر، در زمان انتشار این گزارش وزش باد شدید و توفان همراه با خیزش گردوخاک در شهر اصفهان آغاز شده و آسمان ابری است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: از امروز تا اواسط هفته آینده در ساعات بعدازظهر شرایط ناپایداری به صورت رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سطح استان مهیاست.

طهماسبی گفت: برای امروزبعد از ظهر به ویژه در نیمه غربی استان وزش باد به صورت توفان لحظه‌ای خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در مناطق مستعد وزش باد شدید و توفان با گردوخاک همراه است؛ همچنین از امروز تا یکشنبه رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی از مناطق به ویژه در نواحی غربی و شمالی استان انتظار می رود.