هوای ناسالم اصفهان در یازدهمین روز پاییز؛ شاخص شاهین شهر قرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح شنبه یازدهم مهرماه با میانگین ۱۳۷ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان و ولدان با عدد ۱۵۳، بهارستان غربی (ملک‌شهر) ۱۹۳، انقلاب و بزرگراه خرازی با عدد ۱۵۷، دانشگاه صنعتی ۱۷۲، کاوه ۱۵۸ و شهرک منتظری ۱۶۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه احمدآباد با عدد ۱۳۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۴۹، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۱۱، رودکی ۱۱۴، رهنان ۱۲۷، زینبیه ۱۲۰، سپاهان‌شهر ۱۱۲، فرشادی ۱۳۳ و فیض ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه پارک زمزم با ۹۴، کردآباد ۹۱، محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) ۹۸ و خیابان میرزا طاهر ۹۶ AQI قابل قبول است.

امروز کیفیت هوای خمینی شهر، کاشان و قهجاورستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و شاهین شهر با شاخص ۱۶۲ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.