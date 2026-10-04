مصطفی هادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب یک پروژه مطالعاتی، عملیات ژئورادار روی ستون‌های کاخ چهلستون با همکاری شرکت عمارت خورشید انجام شده است تا اطلاعات فنی و علمی دقیق‌تری از وضعیت داخلی ستون‌ها به دست آید.

وی افزود: هدف اصلی این مطالعات، بررسی وضعیت ستون‌ها از منظر اقدامات حفاظتی، مرمتی و استحکام‌بخشی است؛ به‌ویژه اینکه با استفاده از داده‌های حاصل از اسکن‌های ژئوراداری می‌توان مشخص کرد در بخش‌های مورد مطالعه چه اقداماتی انجام شده و آیا در ساختار ستون‌ها عناصر فلزی یا مداخلات مرتبط با استحکام‌بخشی وجود دارد یا خیر.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون ادامه داد: یکی از محورهای مهم این بررسی، چهار ستون پیرامون حوض کاخ است که درباره وضعیت استحکام‌بخشی آنها ابهاماتی وجود داشت و بررسی‌های میدانی نیز احتمال نبود مداخلات فلزی در این چهار ستون را مطرح می‌کرد.

هادی‌پور با اشاره به ضرورت تطبیق داده‌های میدانی با مستندات فنی اظهار کرد: بخشی از مستندات مربوط به اقدامات مرمتی و استحکام‌بخشی انجام‌شده در سال‌های گذشته، از جمله اقداماتی که در ارتباط با مرمت عناصر چوبی و تزئینات این بخش انجام شده بود، در دسترس پایگاه قرار نداشت؛ بنابراین انجام مطالعات علمی و غیرمخرب برای دستیابی به داده‌های قابل استناد ضرورت پیدا کرد.

وی تصریح کرد: نتایج مطالعات ژئوراداری پس از پردازش می‌تواند وضعیت مداخلات انجام‌شده در ستون‌ها را با دقت بیشتری مشخص کند و به تکمیل پرونده مستندات فنی و حفاظتی کاخ چهلستون کمک کند.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون با اشاره به آسیب‌های واردشده به مجموعه در جریان جنگ رمضان گفت: در جریان این رخداد، موضوع تغییر وضعیت و انحراف برخی ستون‌های کاخ چهلستون نیز مطرح شد و در ادامه، بررسی‌های نقشه‌برداری انجام‌شده از سوی شرکت عمارت خورشید این وضعیت را مورد بررسی قرار داد.

هادی‌پور افزود: اکنون استفاده از روش ژئورادار امکان دستیابی به داده‌هایی دقیق‌تر درباره ساختار ستون‌ها و مداخلات احتمالی انجام‌شده در آنها را فراهم کرده است و این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی در حوزه حفاظت، پایش و مرمت بنا قرار گیرد.

وی استفاده از روش‌های نوین مطالعاتی در حفاظت از بناهای تاریخی را یکی از دستاوردهای مهم این پروژه دانست و گفت: حفاظت از یک بنای تاریخی نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق است و استفاده از روش‌های غیرمخرب می‌تواند بدون ایجاد آسیب در ساختار بنا، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت اجزای آن در اختیار کارشناسان قرار دهد.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون تأکید کرد: اجرای این پروژه را می‌توان بخشی از رویکرد جدید پایگاه برای ارتقای کیفیت مستندسازی، پایش علمی و مدیریت حفاظتی کاخ دانست؛ رویکردی که تلاش دارد نگهداری از این اثر جهانی را بیش از گذشته با روش‌های علمی و فناوری‌های نوین همراه کند.

همچنین نفیسه گوهری، امین اموال تاریخی و فرهنگی پایگاه میراث جهانی کاخ چهلستون، در روند اجرای این مطالعات در حوزه مستندسازی و پیگیری امور مرتبط با اموال و اجزای تاریخی مجموعه مشارکت داشته است.