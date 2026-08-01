به گزارش خبرنگار مهر،مصطفی هادیپور ظهر شنبه در نخستین نشست شورای راهبردی پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون در سال جاری، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای راهبردی پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون اظهار کرد: در ابتدای این نشست، احکام اعضای شورای راهبردی که برای نخستین بار با امضای معاون میراث فرهنگی کشور صادر و به استان اصفهان ابلاغ شده بود، از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به اعضا اهدا شد
وی با بیان اینکه در این جلسه مهمترین مسائل حفاظتی و مدیریتی مجموعه مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بخشی از مباحث به اقدامات حفاظت فیزیکی و حفاظت اضطراری مجموعه اختصاص داشت و گزارشی از آسیبهای واردشده به کاخ موزه چهلستون در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران و همچنین اقدامات انجامشده برای صیانت از این اثر جهانی ارائه شد.
مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون ادامه داد: در این نشست، اقداماتی همچون استحکامبخشی درها و پنجرهها، شیشهگذاری، شمعبندی، شاهدگذاری و سایر تمهیدات حفاظتی که برای کاهش آسیبها و حفظ بنا انجام شده است، تشریح و روند اجرای آنها برای اعضای شورای راهبردی ارائه شد.
وی اظهار کرد: همچنین برنامههای پیشبینی شده برای اجرای اقدامات اضطراری، رفع خطر بخشهای آسیبدیده، ساماندهی تأسیسات، رسیدگی به آسیبهای سازهای و مرمت بخشهای دوپوش مجموعه در دستور کار جلسه قرار گرفت تا در نشستهای آینده درباره اولویتبندی و نحوه اجرای عملیات مرمت اضطراری تصمیمگیری شود.
هادیپور با اشاره به اقدامات انجام شده پس از وقوع آسیبها در مجموعه چهلستون گفت: شکستگی درها و پنجرهها برطرف شده، حفاظت از تزئینات و نقاشیهای تاریخی در دستور کار قرار گرفته و عملیات شمعبندی و سایر اقدامات حفاظتی نیز اجرا شده است.
وی افزود: همزمان، طرح مطالعاتی و پایش اضطراری باغ چهلستون با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با همکاری شرکت مهندسان مشاور خورشید در حال اجراست و روند مطالعات تخصصی مجموعه به صورت مستمر ادامه دارد.
مدیر پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون با بیان اینکه عملیات مرمت در بخشهای مختلف بنا بدون وقفه در حال انجام است، اظهار کرد: مرمت تزئینات و نقاشیهای تاریخی، مرمت نردههای ایوان، رسیدگی به ستونها، پاکسازی تزئینات داخلی و سایر برنامههای حفاظتی به صورت مستمر در حال اجراست.
وی تأکید کرد: با وجود شرایط ایجاد شده، کاخ موزه چهلستون در تمام این مدت پذیرای بازدیدکنندگان و گردشگران بوده و فعالیت مجموعه هیچگاه متوقف نشده است؛ به گونهای که بازدیدکنندگان علاوه بر بازدید از این اثر جهانی، روند اجرای عملیات مرمت و حفاظت را نیز از نزدیک مشاهده میکنند.
هادیپور با اشاره به نیازهای اعتباری این مجموعه جهانی اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیر تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه عملیات حفاظت و مرمت است و پس از وقوع آسیبها نیز با حضور وزیر میراث فرهنگی، اعتباری معادل ۶ میلیارد تومان برای آغاز اقدامات ضروری اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه جهانی چهلستون با وسعت حدود ۶۷ هزار متر مربع باغ تاریخی و برخورداری از یک کاخ موزه با تزئینات نفیس و ارزشمند، نیازمند اعتبارات قابل توجهی برای حفاظت و مرمت است و تأمین منابع مالی میتواند اجرای هرچه سریعتر اقدامات رفع خطر و مرمت اضطراری این میراث جهانی را تسریع کند.
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