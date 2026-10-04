حسین شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران محیط زیست شهرستان خوروبیابانک با تکیه بر اطلاعات میدانی و هوشمندی در رصد تحرکات غیرقانونی، موفق شدند عامل اصلی شکار غیرمجاز کل وحشی را شناسایی و دستگیر کنند.

وی اضافه کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی مبنی بر وقوع شکار، با کسب دستور قضایی و همکاری مقتدرانه نیروهای انتظامی، وارد عمل شدند. این عملیات در پی بازرسی از محل سکونت فرد مظنون صورت گرفت که منجر به کشف و ضبط مقداری گوشت تازه شکار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک ابراز کرد: کارشناسان محیط زیست پس از بررسی‌های دقیق آزمایشگاهی و تطبیق ویژگی‌های ظاهری، تأیید کردند که این لاشه متعلق به سه رأس کل وحشی است که قربانی رفتارهای غیرقانونی این متخلف شده‌اند.

شیبانی با اشاره به اینکه این عملیات نتیجه پایش‌های مستمر و همکاری نزدیک با ضابطین قضایی است، افزود: ما در قبال حفظ انفال الهی مسئولیم و هرگونه تعرض به حیات وحش، با واکنش فوری و قانونی مواجه خواهد شد. متهم این پرونده پس از مستندسازی دقیق ادله و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و اعمال مجازات‌های بازدارنده که در قانون شکار و صید پیش‌بینی شده است، تحویل مراجع قضایی شد.

وی تصریح کرد: کل وحشی از گونه‌های ارزشمند و شاخص زیست‌بوم‌های کوهستانی و بیابانی ایران است که فشار ناشی از شکار غیرقانونی و تخریب زیستگاه، بقای آن‌ها را تهدید می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک افزود: پرونده قضایی مربوطه با جدیت پیگیری می‌شود و امیدواریم با اعمال جرایم سنگین و اشد مجازات برای شکارچیان غیرمجاز، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار انسانی بر جمعیت گونه‌های در معرض تهدید برداشته شود.