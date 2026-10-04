پیروزی دینامو با گلزنی حسین نژاد در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه در اردوی آماده‌سازی خود در شهر سن‌پترزبورگ روسیه به مصاف تیم «لنینگرادتس» از لیگ دسته اول این کشور رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

این دیدار بدون حضور تماشاگر و پشت درهای بسته در زمین مجموعه ورزشی «زِلنُگورسک» برگزار شد؛ محلی که تیم دینامو در روزهای برگزاری اردوی خود در سن‌پترزبورگ در آن تمرین می‌کند.

دینامو در نیمه نخست عملکرد بهتری داشت و با برتری ۲ بر صفر به رختکن رفت. محمدجواد حسین نژاد و حامد آگالاروف گل‌های دینامو را در این نیمه به ثمر رساندند.

در نیمه دوم، تیم لنینگرادتس توانست در فاصله پنج دقیقه تا پایان مسابقه دو گل به ثمر برساند و بازی را به تساوی بکشاند.

با این حال، حسام مزریگ بار دیگر دینامو را پیش انداخت. گل این بازیکن آخرین گل مسابقه بود تا دینامو با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسد.

دینامو بازی تدارکاتی دیگری در اردوی سن‌پترزبورگ نخواهد داشت. بازیکنان این تیم پس از یک روز استراحت، از روز دوشنبه در سن‌پترزبورگ تمرینات خود را در قالب یک چرخه هفتگی و با هدف آماده‌سازی برای دیدار هفته دهم لیگ برتر روسیه (RPL) از سر می‌گیرند.

دینامو روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) در دیداری خارج از خانه به مصاف اورنبورگ خواهد رفت.