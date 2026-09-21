دینامو خواستار تمدید قرارداد با حسین نژاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد از تابستان سال ۲۰۲۴ برای تیم فوتبال دینامو ماخاچقلعه بازی میکند و تاکنون در ۷۲ مسابقه برای این تیم به میدان رفته، ۷ گل به ثمر رسانده و ۸ پاس گل نیز به نام خود ثبت کرده است و تا پایان فصل جاری با این باشگاه روسی قرارداد دارد.
«ماگومد باگائودینوف» رئیس مجمع عمومی مؤسسان باشگاه دینامو، درباره وضعیت این بازیکن گفت: جواد و حسین مرزیگ با علاقه جدی و قابل توجهی از سوی باشگاههای اروپایی مواجه شدند. جواد عملاً آماده جدایی بود و همانطور که همه میدانید، یک باشگاه از لیگ برتر پرتغال آماده بود تا قرارداد او را خریداری کند. ما تقریباً در مورد همه چیز به توافق رسیده بودیم، اما پرتغالیها خواستند شرایط پرداخت را تغییر دهند و پیشنهاد آنها از نظر ما قابل قبول نبود.
وی افزود: جواد با نهایت حرفهایگری با این شرایط برخورد کرد، هرچند طبیعتاً به زمان نیاز داشت تا خودش را بازیابی کند. از نظر روحی بسیار دشوار است که وقتی ذهن شما دیگر خود را در یک کشور و لیگ جدید میبیند، ناگهان مجبور شوید شرایط را تغییر دهید. ما به جواد ایمان داریم و نقاط قوت او را میشناسیم. کادر فنی نیز همانند سایر بازیکنان به او اعتماد دارد.
باگائودینوف ادامه داد: ما روند تمدید قرارداد جواد را آغاز کردهایم و بهزودی پیشنهاد جدیدی با شرایط تازه به او ارائه خواهیم کرد. میخواهیم او به دوران حرفهای خود در دینامو ادامه دهد و احساس کند که باشگاه به او علاقهمند است.
دینامو ماخاچقلعه در حال حاضر با کسب ۱۲ امتیاز در رده هفتم جدول لیگ برتر روسیه قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن در نقلوانتقالات تابستانی علاوه بر پیشنهاد باشگاه ریوآوه پرتغال، از چند باشگاه لیگ برتری ایران از جمله استقلال نیز پیشنهاد داشت، اما در نهایت این انتقالها به سرانجام نرسید.
این هافبک جوان و باکیفیت در حالی در اردوهای اخیر تیم ملی فوتبال ایران نیز جایی در فهرست امیر قلعهنویی نداشته که محمد قربانی بازیکن نیمکتنشین الوحده امارات و سامان قدوس هافبک پا به سن گذاشته الاتحاد کلبا امارات به او ترجیح داده شدهاند.
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