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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

هم‌تیمی حسین‌نژاد: جواد فوق‌العاده بااستعداد است

هم‌تیمی حسین‌نژاد: جواد فوق‌العاده بااستعداد است

یکی از بازیکنان تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه در بخشی از گفتگوی خود با یک رسانه روسی هم تیمی ایرانی خود را با استعداد توصیف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه، تاکنون عملکرد قابل قبولی در این تیم داشته است. با وجود مطرح شدن شایعاتی درباره جدایی او از دینامو و ترک لیگ روسیه، حسین‌نژاد تا زمان نگارش این خبر همچنان بازیکن این تیم محسوب می‌شود.

تمیرکان سوندوکوف بازیکن دینامو ماخاچ‌قلعه در گفتگو با رسانه «championat» درباره شرایط حسین‌نژاد و دلایل نیمکت‌نشینی او اظهار داشت: جواد فوق‌العاده بااستعداد است. به نظرم او هنوز نتوانسته خودش را به طور کامل با لیگ روسیه وفق دهد؛ لیگی که در آن نبردهای فیزیکی و درگیری‌های تن‌به‌تن بسیار زیادی وجود دارد.

این بازیکن روس در ادامه صحبت‌های خود به توانایی‌های حسین‌نژاد اشاره کرد و تأکید داشت که مسئله اصلی، استعداد یا کیفیت فنی هافبک ایرانی نیست، بلکه او برای تطبیق کامل با شرایط و سبک بازی فوتبال روسیه به زمان بیشتری نیاز دارد.

کد مطلب 6939120
بهنام روان پاک

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