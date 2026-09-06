به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه، تاکنون عملکرد قابل قبولی در این تیم داشته است. با وجود مطرح شدن شایعاتی درباره جدایی او از دینامو و ترک لیگ روسیه، حسین‌نژاد تا زمان نگارش این خبر همچنان بازیکن این تیم محسوب می‌شود.

تمیرکان سوندوکوف بازیکن دینامو ماخاچ‌قلعه در گفتگو با رسانه «championat» درباره شرایط حسین‌نژاد و دلایل نیمکت‌نشینی او اظهار داشت: جواد فوق‌العاده بااستعداد است. به نظرم او هنوز نتوانسته خودش را به طور کامل با لیگ روسیه وفق دهد؛ لیگی که در آن نبردهای فیزیکی و درگیری‌های تن‌به‌تن بسیار زیادی وجود دارد.

این بازیکن روس در ادامه صحبت‌های خود به توانایی‌های حسین‌نژاد اشاره کرد و تأکید داشت که مسئله اصلی، استعداد یا کیفیت فنی هافبک ایرانی نیست، بلکه او برای تطبیق کامل با شرایط و سبک بازی فوتبال روسیه به زمان بیشتری نیاز دارد.