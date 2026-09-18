پشت پرده انتقال نافرجام حسین نژاد به لیگ پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین‌نژاد در نقل‌وانتقالات تابستانی قصد جدایی از دینامو ماخاچ قلعه را داشت، اما مذاکرات این باشگاه با طرف پرتغالی (ریو آوه) در نهایت به نتیجه نرسید.

شمیل گازیزوف در گفتگو با رسانه Rusfootball.info درباره شرایط حسین‌نژاد گفت: جواد در تابستان درخواست جدایی داشت و از طرف او احساسات زیادی وجود داشت. ما با باشگاه پرتغالی مذاکره کردیم، اما جزئیاتی وجود داشت که اجازه نداد به توافق برسیم.

مدیرعامل دینامو در ادامه ابراز امیدواری کرد حسین‌نژاد بتواند شرایط سابق خود را دوباره پیدا کند و افزود: فکر می‌کنم همه چیز خوب خواهد شد و او دوباره به شرایط قبلی‌اش برمی‌گردد. او یک بازیکن کاملاً حرفه‌ای است، تمام خواسته‌ها را انجام می‌دهد و با صددرصد توان کار می‌کند. ما روی او حساب می‌کنیم و همه چیز خوب خواهد شد.

حسین‌نژاد از آگوست ۲۰۲۴ برای دینامو ماخاچکالا بازی می‌کند و قراردادش با این باشگاه تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد. او تاکنون ۷۱ بازی برای دینامو انجام داده و ۷ گل و ۸ پاس گل به نام خود ثبت کرده است.