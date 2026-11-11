به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین‌نژاد هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه در پایان هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر روسیه در جمع سه بازیکن برتر از نظر مسافت طی‌شده در زمین قرار گرفت.

بر اساس آماری که رسانه روسی «Rusfootball» منتشر کرده است، دانیل پروتسف هافبک اسپارتاک مسکو با پیمودن ۱۳ هزار و ۷۲۶ متر در دیدار مقابل آکرون عنوان برترین بازیکن هفته از نظر میزان دوندگی را به خود اختصاص داد.

استفان لونچار هافبک تیم آکرون نیز با ثبت ۱۳ هزار و ۲۲۲ متر در جایگاه دوم قرار گرفت.

حسین‌نژاد هم با پیمودن ۱۳ هزار و ۱۳۹ متر در جایگاه سوم این رده‌بندی ایستاد تا نام خود را در میان سه بازیکن پرتلاش هفته چهاردهم لیگ برتر روسیه قرار دهد.