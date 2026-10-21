به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد در دیدار اخیر تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه در لیگ روسیه مقابل آکرون تولیاتی و در حالی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد توانست تنها گل تیمش را وارد دروازه حریف کند.

روزنامه «مولودیوژکا» روسیه درباره دیدار برابر آکرون و شرایط حسین نژاد با او گفتگو کرده که به شرح زیر است:

* از گلزنی خود خوشحالی یا از دست رفتن پیروزی ناراحتی؟

طبیعتاً ناامیدی از نتیجه نهایی بیشتر است. ما به پیروزی نیاز داشتیم و پیش از شروع مسابقه هم به‌خوبی از این موضوع آگاه بودیم. می‌دانستیم بازی دشواری در پیش داریم و برای رسیدن به نتیجه باید تمام توان خود را به کار می‌گرفتیم.

متأسفانه به‌جای سه امتیاز، فقط یک امتیاز گرفتیم و به همین دلیل ناراحت هستیم. با این حال، فکر می‌کنم کسب یک امتیاز هم چندان نتیجه بدی نیست. در مجموع، از گلزنی خودم خوشحالم.

* چطور موفق شدی با پِرِس روی مدافع حریف، موقعیت گلزنی ایجاد کنی؟

تا حدودی هم خوش‌شانس بودم. در آن لحظه زیاد فکر نکردم و می‌دانستم که باید به دنبال توپ بدوم. باور داشتم که می‌توانم توپ را از حریف بگیرم و در نهایت هم موفق به انجام این کار شدم.

* از نظر بدنی در چه شرایطی قرار داری؟ آماده‌ای از ابتدا بازی کنی و ۹۰ دقیقه در زمین باشی؟

بله، قطعاً آماده هستم. البته این موضوع به نظر سرمربی و تاکتیکی که برای هر مسابقه انتخاب می‌کند، بستگی دارد. من آماده‌ام به تیمم کمک کنم و برایم تفاوتی ندارد که از ابتدا وارد زمین شوم یا به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان بروم. من اینجا هستم تا به تیمم کمک کنم.

لازم به ذکر است که دینامو ماخاچ قلعه در پایان هفته یازدهم لیگ روسیه با 13 امتیاز در مکان هفتم جدول شانزده تیمی این کشور قرار دارد.