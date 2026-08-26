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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۹

جواد به دنبال جدایی/ پیشنهاد ریو آوه برای حسین‌نژاد به بن‌بست خورد

جواد به دنبال جدایی/ پیشنهاد ریو آوه برای حسین‌نژاد به بن‌بست خورد

هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه علاقه به جدایی از این باشگاه دارد اما هنوز باشگاهی موفق به دریافت رضایت نامه این بازیکن از دینامو نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه با اینکه با این باشگاه قرارداد دارد اما علاقه مند به جدایی از این باشگاه روسی است و این موضوع را به اطلاع مدیریت باشگاه رسانده است.

«شامیل گازی‌ زوف» مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ قلعه در گفتگو با شبکه «match tv» روسیه درباره شرایط حسین‌ نژاد اظهار داشت: با جواد صحبت کرده بودیم و او تمایل داشت باشگاه را ترک کند، چرا که پیشنهاد خوبی از پرتغال داشت. همه چیز برای ما مناسب بود، اما پیشنهادی که از سوی باشگاه پرتغالی ارائه شد، از نظر زمان‌بندی پرداخت مورد قبول ما نبود. این موضوع طولانی شد. با این حال منتظر می‌مانیم ممکن است او از تیم جدا شود، اما اگر اتفاقی رخ ندهد، در دینامو خواهد ماند.

حسین‌نژاد که در روسیه با نام جواد شناخته می‌شود، از اوت ۲۰۲۴ برای دینامو ماخاچکالا بازی می‌کند. این بازیکن تاکنون ۶۹ بازی برای این تیم انجام داده و موفق به ثبت ۷ گل و ۸ پاس گل شده است.

قرارداد هافبک ایرانی با دینامو تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد. همچنین بر اساس اطلاعات سایت ترانسفرمارکت، ارزش فعلی حسین‌نژاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو برآورد شده است.

کد مطلب 6928080
بهنام روان پاک

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