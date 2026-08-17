به گزارش خبرنگار مهر، شمیل گازیف، مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ قلعه، در گفتگو با رسانه «آربی اسپورت» درباره احتمال جدایی محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک ایرانی این تیم، صحبت کرد.

پیش از این رسانه‌های ورزشی اروپا گزارش داده بودند که حسین‌نژاد ۲۳ ساله در آستانه انتقال به باشگاه پرتغالی ریو آوه قرار دارد و ارزش این انتقال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو خواهد بود.

با این حال، مدیرعامل دینامو ماخاچ قلعه تأکید کرد که این انتقال هنوز نهایی نشده است.

گازیف در پاسخ به این سؤال که آیا انتقال حسین‌نژاد به ریو آوه قطعی شده یا همچنان مشکلاتی وجود دارد، گفت: هنوز همه چیز به طور کامل توافق نشده است. این انتقال هنوز انجام نشده است.

او در ادامه با اشاره به دشواری‌های انتقال بازیکنان به باشگاه‌های اروپایی اظهار کرد: در مورد باشگاه‌های خارجی ممکن است همه چیز در مسیر درستی پیش برود، اما به دلیل شرایط خاصی که در آن قرار داریم، ناگهان همه چیز تغییر کند. مسائل زیادی از جمله انتقال پول و موارد دیگر وجود دارد و این موضوع ساده‌ای نیست.

حسین‌نژاد در آگوست سال گذشته از سپاهان جدا شد و به دینامو پیوست. ارزش این بازیکن ایرانی در سایت ترانسفرمارکت در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو برآورد شده است.