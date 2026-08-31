حسین نژاد در روسیه ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «شمیل گازیزوف» مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچقلعه در گفتگو با «matchtv» روسیه اعلام کرد که محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی این تیم، به احتمال بسیار زیاد در این باشگاه باقی خواهد ماند.
پیش از این نشریه پرتغالی «رکورد» گزارش داده بود که این بازیکن ۲۳ ساله با مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو راهی باشگاه ریو آوه خواهد شد.
پس از انتشار این خبر گازیزوف در گفتگو با «matchtv» درباره احتمال انتقال این هافبک به باشگاه پرتغالی توضیح داده بود که مذاکرات به دلیل مسائل مربوط به پرداخت اقساط مبلغ انتقال و تضمین پرداختها در بازه زمانی مشخص با دشواریهایی مواجه شده است.
گازیزوف درباره آخرین وضعیت این بازیکن گفت: فکر میکنم بعید است از جواد جدا شویم. با احتمال زیادی او در تیم ما خواهد ماند و ما به مسیرمان ادامه خواهیم داد.
جواد از آگوست ۲۰۲۴ برای تیم دینامو ماخاچقلعه بازی میکند و قرارداد فعلی او با این باشگاه تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
این هافبک ایرانی تاکنون در مجموع ۶۹ بازی برای تیم داغستانی به میدان رفته و آمار ۷ گل و ۸ پاس گل را به ثبت رسانده است.
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