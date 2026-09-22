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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

مدیرعامل دینامو: حسین‌نژاد برای جدایی پیتزا گرفت و با همه خداحافظی کرد

مدیرعامل دینامو: حسین‌نژاد برای جدایی پیتزا گرفت و با همه خداحافظی کرد

مدیرعامل دینامو ماخاچ قلعه روسیه گفت: در تابستان جدایی جواد تقریبا قطعی شده بود و برای خداحافظی با او ویدئو ضبط کردیم اما به یکباره همه چیز کنسل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه روسیه در نقل و انتقالات تابستانی در آستانه جدایی از لیگ روسیه و حضور در تیم ریو آوه پرتغال بود که این باشگاه از لحاظ مالی با دینامو به توافق نرسید و انتقال حسین نژاد در ریو آوه منتفی شد.

شمیل کامیلوویچ گازیزوف رئیس باشگاه دینامو ماخاچ قلعه در رابطه با شرایط حسین نژاد و اینکه چه اتفاقی باعث شد که او راهی لیگ پرتغال نشود، اظهار داشت: داستان خیلی پیچیده‌ای بود. ما با یک باشگاه پرتغالی به توافق رسیده بودیم و همه چیز در اسناد ثبت شده بود، اما در آخرین لحظه طرف مقابل ناپدید شد. ابتدا گفتند هزینه انتقال را طی چهار سال پرداخت می‌کنند و بعد این مدت را به سه سال کاهش دادند. ما هم اعلام کردیم که با چنین شرایطی موافق نیستیم و نهایتاً حاضر هستیم پرداخت‌ها را طی یک سال تا یک سال و نیم انجام دهیم.

او ادامه داد: جواد تمام این مدت در بلاتکلیفی بود و عملاً منتظر انتقالش مانده بود که این شرایط برای او بسیار سخت و ناخوشایند شد. او زمانی به «دینامو» آمد که بازیکن بسیار تأثیرگذاری بود و در زمین نقش یک کاتالیزور را داشت. با بازی و پاس‌هایش کمک زیادی به ما کرد تا امتیازات زیادی کسب کنیم. اما در مقطعی اتفاقاتی در ایران رخ داد و او نتوانست در زمان مقرر به اردوی تیم برگردد. وقتی برگشت و در ترکیب قرار گرفت، دچار یک مصدومیت جزئی شد.

مدیرعامل باشگاه دینامو خاطر نشان کرد: تابستان امسال تنها یک سال از قراردادش باقی مانده بود و تصمیم گرفتیم او را واگذار کنیم. یک پیشنهاد خوب از پرتغال دریافت کردیم و جواد تقریباً یک ماه در انتظار انتقال بود. حتی جواد برای بازیکنان تیم پیتزا گرفت و با همه خداحافظی کرد. ما یک ویدئوی خداحافظی هم با او ضبط کردیم! اما در نهایت انتقال انجام نشد و او در تیم ماند. این اتفاق برای او لحظه سختی بود. ما هم در این شرایط از او حمایت می‌کنیم، مربی به او اعتماد دارد و باشگاه نیز به او اعتماد دارد. چنین اتفاقاتی در زندگی و فوتبال رخ می‌دهد.

گازیزوف در پاسخ به سوالی که آیا جدایی او در نقل و انتقالات زمستانی ممکن است رخ دهد، گفت: قطعاً. البته ممکن است او در «دینامو» بماند. میل و انگیزه او برای بازی کردن از بین نرفته است، فقط باید از نظر ذهنی دوباره به شرایط قبل برگردد. او انگیزه‌اش را از دست نداده است.

کد مطلب 6955051
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • صمد IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      اشتباه کرد اگه میومد پرسپولیس سکوی پرتاب میشد براش

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