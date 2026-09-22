به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه روسیه در نقل و انتقالات تابستانی در آستانه جدایی از لیگ روسیه و حضور در تیم ریو آوه پرتغال بود که این باشگاه از لحاظ مالی با دینامو به توافق نرسید و انتقال حسین نژاد در ریو آوه منتفی شد.

شمیل کامیلوویچ گازیزوف رئیس باشگاه دینامو ماخاچ قلعه در رابطه با شرایط حسین نژاد و اینکه چه اتفاقی باعث شد که او راهی لیگ پرتغال نشود، اظهار داشت: داستان خیلی پیچیده‌ای بود. ما با یک باشگاه پرتغالی به توافق رسیده بودیم و همه چیز در اسناد ثبت شده بود، اما در آخرین لحظه طرف مقابل ناپدید شد. ابتدا گفتند هزینه انتقال را طی چهار سال پرداخت می‌کنند و بعد این مدت را به سه سال کاهش دادند. ما هم اعلام کردیم که با چنین شرایطی موافق نیستیم و نهایتاً حاضر هستیم پرداخت‌ها را طی یک سال تا یک سال و نیم انجام دهیم.

او ادامه داد: جواد تمام این مدت در بلاتکلیفی بود و عملاً منتظر انتقالش مانده بود که این شرایط برای او بسیار سخت و ناخوشایند شد. او زمانی به «دینامو» آمد که بازیکن بسیار تأثیرگذاری بود و در زمین نقش یک کاتالیزور را داشت. با بازی و پاس‌هایش کمک زیادی به ما کرد تا امتیازات زیادی کسب کنیم. اما در مقطعی اتفاقاتی در ایران رخ داد و او نتوانست در زمان مقرر به اردوی تیم برگردد. وقتی برگشت و در ترکیب قرار گرفت، دچار یک مصدومیت جزئی شد.

مدیرعامل باشگاه دینامو خاطر نشان کرد: تابستان امسال تنها یک سال از قراردادش باقی مانده بود و تصمیم گرفتیم او را واگذار کنیم. یک پیشنهاد خوب از پرتغال دریافت کردیم و جواد تقریباً یک ماه در انتظار انتقال بود. حتی جواد برای بازیکنان تیم پیتزا گرفت و با همه خداحافظی کرد. ما یک ویدئوی خداحافظی هم با او ضبط کردیم! اما در نهایت انتقال انجام نشد و او در تیم ماند. این اتفاق برای او لحظه سختی بود. ما هم در این شرایط از او حمایت می‌کنیم، مربی به او اعتماد دارد و باشگاه نیز به او اعتماد دارد. چنین اتفاقاتی در زندگی و فوتبال رخ می‌دهد.

گازیزوف در پاسخ به سوالی که آیا جدایی او در نقل و انتقالات زمستانی ممکن است رخ دهد، گفت: قطعاً. البته ممکن است او در «دینامو» بماند. میل و انگیزه او برای بازی کردن از بین نرفته است، فقط باید از نظر ذهنی دوباره به شرایط قبل برگردد. او انگیزه‌اش را از دست نداده است.