خبر غیرمنتظره از لهستان؛ یک بازیکن ایرانی در راه «اکستراکلاسا»

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد خوب اللهیار صیادمنش در آغاز حضورش در فوتبال لهستان و درخشش او با پیراهن لخ پوزنان، توجه‌ها را بار دیگر به بازیکنان ایرانی حاضر در فوتبال این کشور جلب کرده است. صیادمنش تاکنون پنج گل و دو پاس گل برای لخ پوزنان به ثبت رسانده است. پیش از او نیز علی قلی‌زاده، دیگر بازیکن ایرانی لخ پوزنان، عملکرد قابل توجهی در این تیم داشت؛ هرچند در حال حاضر به دلیل مصدومیت از میادین دور است.

رسانه «weszlo» لهستان نوشت: حالا به نظر می‌رسد یک بازیکن ایرانی دیگر نیز در آستانه حضور در اکستراکلاسا لهستان قرار گرفته است. باشگاه پوگون شچچین مذاکرات خود را برای جذب محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک ایرانی دینامو ماخاچکالا روسیه، آغاز کرده و به توافق با این بازیکن نزدیک شده است.

حسین‌نژاد که ۲۳ سال دارد و پنج بازی ملی نیز برای تیم ملی ایران انجام داده، طی دو سال گذشته در دینامو ماخاچکالا روسیه بازی کرده است. مسئولان پوگون شچچین جذب یک هافبک هجومی را در اولویت قرار داده‌اند و حسین‌نژاد یکی از گزینه‌های اصلی این باشگاه برای تقویت خط حمله محسوب می‌شود.

«دانیل تژپاچ» خبرنگار لهستانی نیز اعلام کرده است که پوگون به‌شدت به جذب این بازیکن ایرانی علاقه‌مند است و مذاکرات میان طرفین در جریان است.

حسین‌نژاد که پست تخصصی‌اش هافبک هجومی است، سابقه بازی در پست‌های وینگر و مهاجم را نیز دارد و همین قابلیت می‌تواند او را به گزینه‌ای مناسب برای خط حمله پوگون تبدیل کند.

این بازیکن ایرانی طی دو فصل گذشته ۷۰ بار با پیراهن دینامو ماخاچکالا به میدان رفته و موفق شده است ۷ گل به ثمر برساند و ۸ پاس گل نیز ارسال کند. او پیش از انتقال به فوتبال روسیه، با عملکرد خوب خود در سپاهان اصفهان توانست نظر باشگاه‌های خارجی را به خود جلب کند و راهی فوتبال اروپا شود.

حسین‌نژاد سال گذشته مورد توجه باشگاه باشاک‌شهیر ترکیه نیز قرار گرفته بود. همچنین در مقطعی اخیر، باشگاه ریوه‌آوه پرتغال نیز علاقه زیادی به جذب این بازیکن داشت، اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مقصد احتمالی او فوتبال لهستان و باشگاه پوگون شچچین خواهد بود.

در صورت نهایی شدن این انتقال، حسین‌نژاد دومین بازیکن ایرانی تاریخ پوگون شچچین خواهد بود. پیش از این، یادگار رستمی نیز پس از انتقال مستقیم از فوتبال ایران به این باشگاه پیوسته بود، اما نتوانست جایگاه ثابتی در تیم اصلی پیدا کند و تنها چهار بازی برای تیم بزرگسالان پوگون انجام داد. او البته در تیم دوم باشگاه عملکرد بهتری داشت و مدتی نیز پیراهن ŁKS لودز را بر تن کرد و در حال حاضر بار دیگر در فوتبال ایران فعالیت می‌کند.

حسین‌نژاد در صورت انتقال به پوگون شچچین می‌تواند یکی از چهره‌های جدید فوتبال ایران در اکستراکلاسی لهستان باشد؛ لیگی که در سال‌های اخیر به مقصدی قابل توجه برای بازیکنان ایرانی تبدیل شده است.