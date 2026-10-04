درخواست یک نماینده درباره تعیین تکلیف استیضاح وزیر کار

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس، در تذکری شفاهی اظهار کرد: ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند که پس از بررسی استیضاح وزیری در کمیسیون، این موضوع باید در نخستین جلسه علنی مجلس مطرح شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: همه منتظرند ببینند هیئت‌رئیسه مجلس درباره ارجاع استیضاح وزیر تعاون، که از الزامات این مملکت است، چه تصمیمی می‌گیرد.

بیگدلی ادامه داد: امروز کارگر کمرش شکسته، بازنشسته حیران است که چه کار کند و جامعه هدف بهزیستی پناهی جز خدا ندارد و نمی‌داند چه کار کند. آقایان در وزارت تعاون منفعل هستند.

در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت: در جلسه امروز هیئت‌رئیسه مجلس، حداقل ۳۰ تا ۳۵ دقیقه به‌طور خاص درباره این موضوع بحث شد. ان‌شاءالله تصمیم‌گیری انجام می‌شود تا کار پیش برود.