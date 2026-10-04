بازار نیازمند نظارت هدفمند؛ کمتر از یک درصد بازار متخلف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی صبح یکشنبه در نشست قرارگاه تنظیم بازار استان، با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر روند توزیع و قیمت‌گذاری کالاها، اظهار کرد: بازرسی‌ها و ارزیابی‌های بازار باید بر اساس ابلاغیه‌ها و چارچوب‌های قانونی انجام شود تا نظارت‌ها به نتایج مطلوب منجر شود.

وی چهار محور را به عنوان چارچوب اصلی بازرسی‌های بازار عنوان کرد و افزود: نخستین محور، نظارت بر کالاهای مشمول سیاست خرید تضمینی است که به‌ویژه در حوزه جهاد کشاورزی و غلات باید ضمانت‌های لازم برای استمرار چرخه تولید آن وجود داشته باشد.

فرماندار بویراحمد بیان کرد: محور دوم، نظارت بر کالاهایی است که قیمت آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و بازرسان باید بر رعایت دقیق قیمت‌های تکلیفی در بازار نظارت کنند.

بهشتی ادامه داد: «دامنه مجاز تغییرات قیمت» برخی کالاها و خدمات و همچنین «رعایت درصدهای سود مجاز صنوف» دو محور دیگر نظارت بر بازار هستند.

وی تصریح کرد: بازرسی هدفمند موجب می‌شود بازرسان هنگام ورود به بازار، مبنای مشخص و دقیقی برای ارزیابی قیمت‌ها، نحوه عرضه کالا و عملکرد واحدهای صنفی داشته باشند.

ابهام در بخشنامه‌های جدید باید برطرف شود

فرماندار بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل‌های جدید، گفت: بخشنامه‌های جدید نباید جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار در حوزه قیمت‌گذاری و نظارت را متزلزل کند.

وی افزود: چنانچه دستورالعملی با قوانین جاری در تعارض باشد، باید از طریق مراجع قانونی و ابلاغیه‌های شفاف دولت تعیین تکلیف شود تا وظایف ستاد تنظیم بازار با ابهام یا تعلیق مواجه نشود.

کمتر از یک درصد بازاریان متخلف هستند

بهشتی با اشاره به وضعیت بازار شهرستان بویراحمد اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، بازار شهرستان در شرایط کنونی همسو با سیاست‌های دولت حرکت می‌کند و بخش عمده افزایش قیمت‌ها ناشی از فشار هزینه‌ها در مبدأ تولید است.

وی افزود: در شرایط فعلی، کمتر از یک درصد بازاریان شهرستان متخلف محسوب می‌شوند که این موضوع نشان‌دهنده همراهی بخش عمده فعالان بازار با ضوابط و سیاست‌های تنظیم بازار است.

تداوم نظارت‌ها و حمایت از بازرسان افتخاری

فرماندار بویراحمد با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی در شهرستان، گفت: عملکرد مجموعه‌های نظارتی و تعزیراتی مطلوب بوده و روند نظارت‌ها باید با جدیت ادامه پیدا کند.

بهشتی همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر از بازرسان افتخاری تأکید کرد و افزود: این افراد در کنار مجموعه صمت و سایر دستگاه‌های نظارتی، نقش مؤثری در پایش بازار دارند و باید برای ایجاد انگیزه و تداوم همکاری آنان، تمهیدات حمایتی بیشتری در نظر گرفته شود.