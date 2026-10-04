به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) مجلس در تذکری شفاهی و با انتقاد از سیاست جدید فروش ارز و اختصاص ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال، اظهار کرد: خدا شاهد است از چند روز پیش که اعلام کردند از روز شنبه صبح به هر ۱۸ سال به بالایی برای رفع نیازها ۱۰ هزار دلار می‌فروشیم، والله خوابم نبرده است.

کوچک‌زاده ادامه داد: آقای قالیباف! شما خودت می‌دانی الان یکی از کشورهایی هستیم که کمبود منابع ارزی داریم. برای چه در این شرایطی که مردک آمده و گفته تا دو هفته دیگر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید که از این دو هفته ۱۰ روز آن گذشته، در روز دهم این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد، اعلام کرده به هر ایرانی بالای ۱۸ سال ۱۰ هزار دلار می‌دهد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سپس این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی عملاً توانایی خرید این میزان ارز را دارند و گفت: این ۱۰ هزار دلار را ببینید چه کسانی می‌توانند خریداری کنند.

وی ادامه داد: مردمی که یارانه می‌گیرند، اگر دو و نیم میلیارد تومان پول داشته باشند که بروند ۱۰ هزار دلار بخرند، یارانه‌شان قطع می‌شود؛ پس این کار را نمی‌کنند. این ۱۰ هزار دلار غیر از دلال‌ها و پولدارها به چه کسی می‌رسد؟ غیر از آقای همتی و رفقایش و دیگران، دلال‌ها و دزدها، چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟

وی افزود: من امروز صبح، قبل از تشکیل جلسه مجلس، از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگار است یا کارمند است، پرسیدم کدام یک از شما ۲.۵ میلیارد دلار پول دارید که ۱۰ هزار دلار بخرید؟ این ۱۰ هزار دلار غیر از اینکه می‌رود در متکای پولدارها، کجا می‌رود؟

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی فوری این تصمیم، گفت: آقای قالیباف! این موضوع امروز از تنگه هرمز مهم‌تر است؛ این سیاست تنگه هرمز را بر باد می‌دهد. تو را خدا امروز جلسه را اضطراری کنید و از همین امروز جلوی این کار را بگیرید.

وی با اشاره به اختصاص دو میلیارد دلار برای اجرای این طرح اظهار کرد: دو میلیارد دلار گذاشتند برای این کار. این دو میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه‌ای می‌شود؟ چرا این مملکت این‌قدر بی‌صاحب شده است؟ آخر چرا این مملکت این‌قدر بی‌صاحب شده که هر کسی، هر راننده رفسنجانی، هر غلطی می‌خواهد در این مملکت می‌کند؟ زندان هم دیگر عادی شده است. عیب ندارد، من می‌روم زندان.

این نماینده مجلس بار دیگر خطاب به قالیباف گفت: آقای قالیباف، بگیر جلوی این‌ها را. یک بار دیگر هم به شما گفتم، بگیرید جلوی این‌ها را. مملکت را دارند به آمریکا می‌فروشند.

کوچک‌زاده در پایان با اشاره به اعتراض خود به این سیاست گفت: من گفتم این جنایت است. به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی‌ترسیدم، امروز خودم را جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم.