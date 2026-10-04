به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «ایرج مسجدی» معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه درباره توانمندی جبهه مقاومت اظهار داشت: جبهه مقاومت امروز تبدیل به یک قدرت و مؤلفه بسیار توانمند در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای شده و اینگونه نیست که بر اثر شدت جنگ و بعضاً شهادت برخی فرماندهان، ضعیف شود.

سردار مسجدی تأکید کرد: جریان مقاومت همانند جمهوری اسلامی ایران، یک جریان قدرتمند، بالنده و رو به رشد است. جمهوری اسلامی امروز قوی‌تر از دهه‌های گذشته است و جریان مقاومت هم همین‌طور است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه ادامه داد: در جنگ پیشروی و عقب‌نشینی وجود دارد و نفراتی هم شهید می‌شوند که این ناشی از طبیعت جنگ است؛ اما جریان نهضت مقاومت اسلامی در منطقه امروز یک مؤلفه قدرتمند است که نه استکبار و نه صهیونیسم هیچ‌کدام نمی‌توانند این جریان را تضعیف کنند.

وی همچنین با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر حمله زمینی به ایران و آمادگی نیروی قدس برای مقابله با دشمن، تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها بخواهند دست به هر اقدامی بزنند، جمهوری اسلامی و جریان مقاومت، قدرتمندانه وارد عرصه نبرد خواهند شد و قطعاً دشمن شکست خواهد خورد؛ لذا اگر اندک عقلی داشته باشند، دست به چنین کار احمقانه‌ای نخواهند زد.