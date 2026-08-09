خورخه مسی که بود؟/ از قرارداد معروف روی دستمال تا تهدید انتقال به رئال

به گزارش خبرنگار مهر، خورخه مسی پدر لیونل مسی جمعه شب در شهر روساریو و در ۶۸ سالگی پس از سالها مبارزه با بیماری درگذشت.
خورخه یکی از مهمترین افراد در مسیر شکلگیری و موفقیت دوران حرفهای پسرش بود و پس از انتشار خبر درگذشتش، موجی از پیامهای تسلیت و ادای احترام به او منتشر شد. باشگاه بارسلونا نیز در پیامی «عمیقترین تسلیت» خود را ابراز کرد و نیولز اولد بویز، باشگاهی که مسی فوتبالش را از آنجا آغاز کرد، از «اندوه و تأسف عمیق» خود گفت.
روزنامه سان انگلیس نوشت: خورخه که پیشتر کارگر کارخانه فولاد بود، بعدها نقشی اساسی در یکی از بزرگترین دورانهای فوتبالی تاریخ ایفا کرد.
او لیونل کوچکترین پسر خانواده، را از ۶ سالگی به آکادمی نیولز اولد بویز برد. استعداد مسی از همان ابتدا کاملاً آشکار بود، اما او با مشکل کمبود هورمون رشد مواجه شد؛ مشکلی که میتوانست حتی پیش از آغاز دوران حرفهای، آینده فوتبالش را به خطر بیندازد.
وقتی نیولز اولد بویز دیگر هزینههای درمان مسی را پرداخت نکرد، خورخه متوجه شد که باید راه دیگری پیدا کند.
او بارسلونا را متقاعد کرد که پسرش را مورد آزمایش قرار دهد و در سپتامبر ۲۰۰۱، در حالی که لیونل تنها ۱۴ سال داشت، همراه او به اروپا رفت تا مسی در یک دوره آزمایشی دو هفتهای در باشگاه بارسلونا شرکت کند.
کارلس رکساچ مدیر وقت بارسلونا، خیلی زود تحت تأثیر استعداد مسی قرار گرفت و تواناییهای او برایش کاملاً آشکار بود. با این حال، بارسلونا در آن مقطع با مشکلات مالی جدی دستوپنجه نرم میکرد و برخی مدیران باشگاه درباره اینکه آیا جذب مسی با توجه به هزینههای بالای درمانش تصمیم درستی است یا نه، تردید داشتند.
خورخه که همچنان نگران تأمین هزینههای درمان هورمون رشد پسرش بود، شروع به بررسی گزینههای دیگر کرد. پیش از آن، ریورپلاته آرژانتین نیز جذب مسی را رد کرده بود، اما رئال مادرید و اتلتیکومادرید به این بازیکن جوان علاقهمند شده بودند. در نهایت، در یک دیدار تاریخی در یک باشگاه تنیس در دسامبر ۲۰۰۰، توافق برای انتقال مسی به بارسلونا به شکلی عجیب و تاریخی نهایی شد؛ روی یک دستمال کاغذی!
رکساچ بعدها در گفتگو با ESPN درباره آن اتفاق گفت که خورخه تصور میکرد بارسلونا در حال وقتکشی است. او که از شرایط ناراضی بود، به رکساچ اعلام کرده بود اگر هرچه سریعتر تکلیف مشخص نشود، آنها به آرژانتین بازخواهند گشت.
رکساچ در همان شرایط تصمیم گرفت توافق را روی یک دستمال کاغذی بنویسد. متن این توافق به زبان اسپانیایی، تعهد بارسلونا برای عقد قرارداد با لیونل مسی را تأیید میکرد؛ البته به شرط آنکه مبالغ توافقشده مورد پذیرش قرار بگیرد.
این سند که با وجود شکل غیرمعمولش از نظر قانونی اعتبار داشت، به امضای رکساچ، جوزپ ماریا مینگلا و اوراسیو گاگولی رسید و دو سال پیش در یک حراجی با قیمت خیرهکننده ۷۶۲ هزار و ۴۰۰ پوند به فروش رفت. از آن زمان، خورخه مسی عملاً همزمان نقش مدیر برنامه، مشاور و پدر لیونل را بر عهده گرفت.
در حالی که مادر مسی سلیا، و سه فرزند دیگر خانواده به روساریو بازگشتند خورخه در کنار پسرش در بارسلونا ماند. او حتی اصرار داشت لیونل به جای زندگی در خوابگاه آکادمی لاماسیا، در یک آپارتمان در شهر همراه خودش زندگی کند.
مسی در سال ۲۰۰۷ درباره آن دوران گفته بود: پدرم همیشه کنارم بود. گاهی وقتی به بارسلونا رسیدیم، برای گریه کردن خودم را در اتاق حبس میکردم. پدرم هم بدون اینکه من ببینم یا فکر کند متوجه شدهام، همین کار را میکرد. وانمود میکردیم هر دو خوب هستیم، اما واقعاً اینطور نبود.
او ادامه داده بود: پدرم حتی وقتی حالمان خوب نبود از من میپرسید چه میخواهم؛ میخواهم بمانم یا برگردم. من میخواستم بمانم و او هم کنارم ماند.
در حالی که مسی در آکادمی لاماسیا پیشرفت میکرد، خورخه در سال ۲۰۰۴ برای او نخستین قرارداد حرفهایاش را مذاکره کرد. دو سال بعد نیز بارسلونا مجبور شد در برابر علاقه جدی اینترمیلان به جذب ستاره جوان آرژانتینی مقاومت کند.
هرچه شهرت مسی بیشتر میشد، درآمد او نیز افزایش پیدا میکرد و از آنجا که یک مدیر برنامه بزرگ و شناختهشده در کنار خود نداشت، این خورخه بود که مسئولیت مذاکره و مدیریت قراردادهای تجاری پسرش را بر عهده داشت. مسی در طول دوران حرفهای خود قراردادهای تجاری پرسودی با شرکتهایی مانند آدیداس، پپسی، بادوایزر و کونامی امضا کرد.
در سال ۲۰۱۷، خورخه موفق شد برای پسرش قراردادی چهار ساله به ارزش ۵۵۵ میلیون یورو مذاکره کند؛ قراردادی که در آن زمان حدود ۴۸۰ میلیون پوند ارزش داشت و مسی را به پردرآمدترین ورزشکار جهان تبدیل کرد.
مسی پس از دو فصل نهچندان موفق در پاریسنژرمن، سه سال پیش یک قرارداد مهم دیگر را نیز با کمک پدرش نهایی کرد و راهی اینتر میامی شد.
مسی علاوه بر دستمزد پایه خود در اینتر میامی، بخشی از درآمد قرارداد پخش تلویزیونی اپل با لیگ فوتبال آمریکا (MLS) را نیز دریافت میکند؛ قراردادی که ارزش سهم مسی از آن حدود ۵۰ میلیون دلار عنوان شده است.
خورخه پیش از مرگ، مدتها با بیماری دستوپنجه نرم میکرد و نتوانست بازیهای پسرش در جام جهانی امسال را از نزدیک تماشا کند؛ موضوعی که گفته میشود در فوران احساسات مسی پس از پیروزی تیمش در نخستین دیدار جام جهانی بیتأثیر نبوده است.
خورخه مسی اکنون میراث بزرگی از خود به جا گذاشته است؛ مردی که در تمام مسیر رشد و شکوفایی یکی از بزرگترین فوتبالیستهای تاریخ، در کنار پسرش حضور داشت.
باشگاه نیولز اولد بویز نیز در پیام تسلیت خود درباره خورخه نوشت: خورخه تکیهگاه و فردی بود که به همراه همسرش سلیا، با نگاه دقیق، سختکوشی و محبت، مسیر حرفهای بزرگترین بازیکن تاریخ را تقویت کردند. حمایت همیشگی و نقش مدیریتی او در پشت صحنه، برای همراهی با تمام مراحل زندگی فوتبالی لیونل اساسی بود.
نظر شما