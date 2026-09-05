ایکاردی در آستانه بازگشت؛ رقابت دو باشگاه برای جذب مهاجم سابق آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر، مائورو ایکاردی به پیدا کردن تیم جدید برای ادامه دوران حرفهای خود نزدیک شده و به نظر میرسد این مهاجم آرژانتینی بهزودی قرارداد جدیدی امضا خواهد کرد.
رسانه «calciomercato» ایتالیا نوشت: پس از مطرح شدن نام ایکاردی بهعنوان گزینه مورد نظر تیم های فوتبال فیورنتینا و لاتزیو، حالا به نظر میرسد مهاجم سابق اینتر قصد دارد فوتبال خود را در اروپا ادامه دهد، اما مقصد او ایتالیا نخواهد بود.
الچه و اورتون دو باشگاهی هستند که شرایط ایکاردی را دنبال میکنند و آمادهاند به این مهاجم متولد ۱۹۹۳ فرصت بازگشت به یکی از لیگهای معتبر اروپا را بدهند.
انتظار میرود ایکاردی در ساعات آینده تصمیم نهایی خود را درباره تیم آیندهاش بگیرد. این مهاجم آرژانتینی پس از چند ماه بدون قرارداد، حالا در آستانه بازگشت به میادین قرار دارد.
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