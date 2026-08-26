به گزارش خبرنگار مهر، اختلافات داخلی در فوتبال جهان بر سر ریاست فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) وارد مرحله تازهای شده و روز سهشنبه سه بازیکن سرشناس سابق آرژانتینی که سابقه حضور در فوتبال ایتالیا را دارند، حمایت قاطع خود را از ادامه ریاست جیانی اینفانتینو اعلام کردند.
رسانه آرژانتینی «ole» نوشت: خاویر زانتی نایبرئیس فعلی اینتر میلان، خاویر پاستوره مدیر برنامه بازیکنان، و استبان کامبیاسو در اقدامی تقریباً همزمان نامههایی را در حسابهای اینستاگرام خود منتشر کردند و از ادامه فعالیت اینفانتینو در رأس فیفا حمایت کردند.
نکته قابل توجه اینکه محتوای کلی هر سه نامه تقریباً کاملاً یکسان بود و تنها تفاوتهای جزئی در برخی کلمات دیده میشد. پاستوره متن خود را به زبان ایتالیایی منتشر کرد، در حالی که زانتی و کامبیاسو به زبان اسپانیایی نوشتند. زانتی از عبارت «در ۱۰ سال گذشته» استفاده کرد و کامبیاسو همین مفهوم را با عبارت «در یک دهه گذشته» بیان کرد؛ تفاوتهایی که تغییری در پیام اصلی آنها ایجاد نمیکند.
این سه بازیکن سابق آرژانتینی تنها چهرههای بازنشسته فوتبال نیستند که طی روزهای اخیر حمایت خود را از اینفانتینو اعلام کردهاند. ساموئل اتوئو، ستاره سابق فوتبال کامرون نیز در حمایت از رئیس فیفا وارد عمل شده است؛ این در حالی است که اینفانتینو برای حفظ جایگاه خود با فشار قابل توجهی از سوی یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کونکاکاف مواجه است.
خاویر زانتی در نامه خود با اشاره به عملکرد فیفا و اینفانتینو طی یک دهه گذشته نوشت: در ۱۰ سال گذشته شاهد تلاشهای فیفا و رئیس اینفانتینو برای ایجاد نمایندگی و جایگاهی برای فوتبالیستها در دنیای فوتبال بودهایم؛ موضوعی که پیش از آن وجود نداشت. به بازیکنان از طریق حضور در کمیتهها، پروژهها و گروههای کاری، صدا و جایگاهی در ورزش ما داده شده است. دیدگاههای ما شنیده میشود و بسیاری از طرحهایی که به نفع فوتبال هستند، با کمک نظرات، ایدهها، برنامهها و مشارکت ما شکل گرفتهاند.
ما میدانیم که فوتبال میتواند زندگی انسانها را تغییر دهد، جوامع را بهبود ببخشد و فرصتهای بیشتری را برای همه مردم در سراسر جهان ایجاد کند و متعهد هستیم که همچنان این امید را به مردم منتقل کنیم.
ما همچنان آمادهایم از تحول بزرگی که ورزش ما طی یک دهه گذشته تجربه کرده است حمایت کنیم تا فوتبال همچنان به مردم در تمام کشورهایی که این ورزش در آنها انجام میشود، برسد و برای آنها سودمند باشد.
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