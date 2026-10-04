به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عبدیان در بازدید طرح‌های نظارتی حوزه آب گرمسار با اشاره به اجرای اقدامات نظارتی و حفاظتی در حوزه منابع آبی استان سمنان اظهار داشت: در ادامه این اقدامات، یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه ایوانکی شناسایی و عملیات انسداد آن با موفقیت انجام گرفت.

وی هدف از این اقدام را جلوگیری از برداشت غیرقانونی و بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و توضیح داد: نظارت بر منابع آبی و شناسایی تخلفات در این حوزه به صورت مستمر توسط کارشناسان انجام می‌شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان های گرمسار و آرادان با اشاره به شرایط حساس منابع آبی در دشت‌ های استان سمنان بیان کرد: برداشت های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی می‌تواند آسیب‌های جدی به آبخوان‌ها وارد کرده و زمینه تشدید فرونشست زمین و کاهش کیفیت منابع آبی را فراهم کند.

عبدیان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای است، گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف، صیانت از منابع آب به عنوان یک سرمایه ملی نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است.

وی همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی در برخورد با تخلفات حوزه منابع آب را موثر دانست و افزود: بهره‌برداری غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق بهره برداران قانونی، تعادل منابع طبیعی و اکولوژیک منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیر امور منابع آب شهرستان های گرمسار و آرادان همچنین بر استمرار نظارت‌های میدانی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع آب، موارد را به این اداره گزارش کنند.