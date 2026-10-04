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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

انسداد حلقه چاه غیرمجاز در ایوانکی؛صیانت از آبخوان‌ها در دستور کار است

انسداد حلقه چاه غیرمجاز در ایوانکی؛صیانت از آبخوان‌ها در دستور کار است

گرمسار- مدیر امور منابع آب گرمسار و آرادان از انسداد حلقه چاه غیرمجاز در روستای احمدآباد ایوانکی خبر داد و گفت: برخورد با برداشت‌های غیرمجاز برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی ادامه‌دار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عبدیان در بازدید طرح‌های نظارتی حوزه آب گرمسار با اشاره به اجرای اقدامات نظارتی و حفاظتی در حوزه منابع آبی استان سمنان اظهار داشت: در ادامه این اقدامات، یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه ایوانکی شناسایی و عملیات انسداد آن با موفقیت انجام گرفت.

وی هدف از این اقدام را جلوگیری از برداشت غیرقانونی و بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و توضیح داد: نظارت بر منابع آبی و شناسایی تخلفات در این حوزه به صورت مستمر توسط کارشناسان انجام می‌شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان های گرمسار و آرادان با اشاره به شرایط حساس منابع آبی در دشت‌ های استان سمنان بیان کرد: برداشت های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی می‌تواند آسیب‌های جدی به آبخوان‌ها وارد کرده و زمینه تشدید فرونشست زمین و کاهش کیفیت منابع آبی را فراهم کند.

عبدیان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای است، گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف، صیانت از منابع آب به عنوان یک سرمایه ملی نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است.

وی همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی در برخورد با تخلفات حوزه منابع آب را موثر دانست و افزود: بهره‌برداری غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق بهره برداران قانونی، تعادل منابع طبیعی و اکولوژیک منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیر امور منابع آب شهرستان های گرمسار و آرادان همچنین بر استمرار نظارت‌های میدانی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع آب، موارد را به این اداره گزارش کنند.

کد مطلب 6967478

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