به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدیان شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید نماینده مجلس از امور منابع آب این حوزه تأکید کرد: وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای در سراسر کشور اقدامات جدی برای حفاظت از آبخوان‌ها را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به پیگیری حقابه گرمسار افزود: مقرر شد پیگیری‌های لازم درباره پیشنهادات نماینده مجلس در این زمینه توسط امور منابع آب و شرکت آب منطقه‌ای سمنان انجام شود.

سرپرست امور منابع آب گرمسار و آرادان بر تداوم برخورد قضائی با متخلفان منابع آبی تأکید و خاطرنشان کرد: این روند همچون گذشته با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

عبدیان، حفاظت از منابع آب را یکی از اولویت‌های اصلی شرکت آب منطقه‌ای سمنان برشمرد و گفت: طرح‌های تعادل‌بخشی به صورت مستمر در حال اجراست.

این مقام مسئول از همکاری و پیگیری‌های نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس برای حل مسائل آبی این منطقه تقدیر کرد.