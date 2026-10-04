به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفیفی‌پور ظهر در جمع مدیران و فعالان حوزه دریایی و بندری با اشاره به اهمیت تجربه مدیران و کارکنان این حوزه اظهار کرد: تجربه و تلاش نیروهای فعال در بخش دریایی و بندری، بخشی از سرمایه سازمان و کشور است و باید از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استفاده کرد.

وی با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کشور افزود: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود و همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت راهبردی حمل‌ونقل دریایی و ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور در دستور کار قرار گرفته و اکنون مسئولیت ما این است که با اجرای این سیاست‌ها، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه کشور و ارائه خدمات مناسب به مردم و فعالان اقتصادی استفاده کنیم.

غفیفی‌پور بنادر را یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: در بنادر، بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، تجارت دریایی و فعالیت‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بنابراین توسعه و ارتقای عملکرد بنادر تنها بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی نیست و به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌ها افزود: امیدواریم با افزایش هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، شرایط بنادر نسبت به گذشته بهبود پیدا کند و بتوانیم سهم و نقش خود را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به شکل مؤثرتری ایفا کنیم.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین درباره تغییرات مدیریتی اظهار کرد: تغییر و جابه‌جایی مدیران متناسب با شرایط و نیازهای جامعه، امری طبیعی است و نباید به معنای نادیده گرفتن اقدامات و تلاش‌های مدیران پیشین تلقی شود.

وی افزود: تغییرات مدیریتی با هدف ایجاد انگیزه، استفاده از ظرفیت‌های جدید و بهره‌گیری از توانمندی‌های متنوع نیروی انسانی انجام می‌شود و تجربیات مدیران گذشته نیز همچنان می‌تواند در مسیر فعالیت‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

غفیفی‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود در بخش‌هایی از جنوب کشور تصریح کرد: در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگری به افزایش تلاش، ارتقای بهره‌وری و استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود نیاز داریم.

وی ادامه داد: در کنار اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، اصلاح فرآیندها و شیوه‌های کاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود بیشترین بهره را برد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نحوه اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی در این سازمان گفت: تصمیم‌های مدیریتی پس از بررسی و مشورت با افراد و مجموعه‌های مؤثر و دخیل در حوزه دریایی و بندری اتخاذ می‌شود و هدف اصلی، استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت بنادر و افزایش بهره‌وری است.

غفیفی‌پور همچنین بر ضرورت افزایش حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های بندری تأکید کرد و گفت: افزایش نقش بخش خصوصی و غیردولتی از موضوعات مورد توجه سازمان بنادر است، اما در این مسیر باید ضمن رعایت الزامات و چارچوب‌های نظارتی سازمان، نیازهای کشور، جامعه و شرایط بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای در حوزه بنادر بدون همراهی مدیران استانی و شهرستانی، دستگاه‌های اجرایی، کارکنان و فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.