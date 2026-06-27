به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در جریان سفر به استان بوشهر از بخشهای مختلف بندر بوشهر و پروژههای عمرانی و توسعهای این بندر بازدید و آخرین وضعیت اجرای طرحهای بندری، دریایی و زیربنایی را بررسی کرد.
در نشست بررسی پروژههای توسعهای بندر بوشهر، روند پیشرفت طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری، برنامههای توسعه زیرساختهای دریایی و بندری، وضعیت عملیات بندری، ظرفیتهای موجود و راهکارهای تسریع در اجرای پروژههای توسعهای با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات به ذینفعان و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه تجارت دریایی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژههای اولویتدار و توسعه زیرساختهای راهبردی، گفت: توسعه متوازن زیرساختهای بندری و دریایی، افزایش ظرفیتهای عملیاتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و برنامهریزی هدفمند، از مهمترین الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور در عرصه تجارت دریایی و پاسخگویی مطلوب به نیاز فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان بوشهر در اقتصاد دریامحور، افزود: اجرای پروژههای در دست اقدام باید با سرعت بیشتری دنبال شود و موانع اجرایی آنها برطرف شود. تمامی طرحهای توسعهای نیز باید با رویکرد افزایش بهرهوری، تسهیل خدماترسانی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان و کشور دنبال شوند.
شکیبینسب با اشاره به اهمیت راهبردی مجتمع بندری نگین بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای توسعهای سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: مجتمع بندری نگین آینده توسعه بندر بوشهر را رقم خواهد زد و با تکمیل زیرساختها و فراهم شدن بستر حضور سرمایهگذاران، این مجتمع به یکی از قطبهای مهم فعالیتهای بندری، لجستیکی، صنایع دریامحور و پشتیبانی از تجارت دریایی کشور تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: تسریع در تکمیل زیرساختهای اساسی مجتمع بندری نگین و فراهمسازی شرایط لازم برای حضور هرچه گستردهتر سرمایهگذاران بخش خصوصی، از اولویتهای اصلی این پروژه به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان با تأکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای راهبردی استان بوشهر، خواستار برنامهریزی دقیق برای افزایش سهم بنادر استان در تجارت دریایی کشور، توسعه فعالیتهای ترانزیتی و لجستیکی، جذب سرمایهگذاری و تقویت نقش بندر بوشهر و مجتمع بندری نگین در تحقق سیاستهای کلان توسعه دریامحور و اقتصاد مقاومتی شد.
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