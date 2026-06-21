بندر بوشهر در انتظار ریل؛ حلقه مفقوده توسعه تجارت دریایی جنوب کامل شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: استان بوشهر با برخورداری از بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی، استقرار بنادر تجاری متعدد و قرار گرفتن در قلب خلیج فارس، یکی از مهمترین کانونهای اقتصاد دریامحور ایران محسوب میشود.
بندر بوشهر نیز به عنوان قدیمیترین بندر تجاری کشور، دههها نقش مهمی در واردات، صادرات و ارتباط ایران با بازارهای منطقهای ایفا کرده است.
در سالهای اخیر، توسعه زیرساختهای بندری، اجرای پروژههای عمرانی، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا، توسعه مجتمع بندری نگین و جذب سرمایهگذاران، بخشی از برنامههای سازمان بنادر برای ارتقای جایگاه بندر بوشهر بوده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که این بندر به شبکه ریلی کشور متصل نشود، امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای لجستیکی و تجاری آن فراهم نخواهد شد.
در اغلب بنادر بزرگ دنیا، حملونقل دریایی، ریلی و جادهای به صورت یک شبکه یکپارچه فعالیت میکنند و همین موضوع موجب کاهش هزینههای لجستیک، افزایش سرعت جابهجایی کالا و ارتقای رقابتپذیری بنادر شده است.
در مقابل، وابستگی کامل بندر بوشهر به حملونقل جادهای موجب افزایش هزینه انتقال کالا، محدود شدن ظرفیت ترانزیت و کاهش جذابیت این بندر برای صاحبان کالا شده است.
توسعه مجتمع بندری نگین، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و تبدیل بوشهر به یکی از هابهای لجستیکی جنوب کشور، بدون تکمیل شبکه حملونقل ترکیبی امکان تحقق کامل نخواهد داشت و اتصال ریلی میتواند نقطه عطفی در آینده اقتصادی این بندر باشد.
اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی یک ضرورت است
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل ترکیبی یکی از مهمترین الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور است و اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی، نقش این بندر را در اقتصاد ملی و زنجیره تأمین کشور تقویت خواهد کرد.
پروژههای متعدد زیرساختی و روساختی در بندر بوشهر و دیگر بنادر استان اجرا شده و همچنان اقدامات توسعهای متناسب با ظرفیت هر بندر در دستور کار قرار دارد سیاوش ارجمندزاده افزود: طی سالهای اخیر پروژههای متعدد زیرساختی و روساختی در بندر بوشهر و دیگر بنادر استان اجرا شده و همچنان اقدامات توسعهای متناسب با ظرفیت هر بندر در دستور کار قرار دارد که زمینه افزایش توان عملیاتی و ارتقای سطح خدمات بندری را فراهم کرده است.
ارجمندزاده تصریح کرد: اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی میتواند با تسهیل جابهجایی کالا، کاهش هزینههای حملونقل، افزایش رقابتپذیری و توسعه ترانزیت، زمینه رونق بیشتر فعالیتهای تجاری و اقتصادی استان را فراهم کند.
مجتمع بندری نگین؛ محور آینده توسعه بندر بوشهر
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای مجتمع بندری نگین گفت: این مجتمع به عنوان آینده توسعه بندر بوشهر از ظرفیتهای کمنظیری برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری برخوردار است و میتواند به یکی از قطبهای مهم اقتصادی و لجستیکی کشور تبدیل شود.
وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی حمایت از سرمایهگذاران را به صورت جدی دنبال میکند و جلسات مستمر برای بررسی درخواستها، رفع موانع و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری به صورت هفتگی برگزار میشود.
ارجمندزاده خاطرنشان کرد: بندر بوشهر با توجه به پیشینه تاریخی و موقعیت راهبردی خود، نیازمند حمایتهای ویژه در حوزه توسعه زیرساختها و تکمیل شبکههای حملونقل است.
توسعه بندر بدون ریل با محدودیت مواجه است
کارشناس حملونقل و لجستیک، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فیزیکی بنادر به تنهایی کافی نیست و اگر پسکرانه بندر به شبکه ریلی متصل نباشد، بخش مهمی از مزیت رقابتی آن از بین میرود.
حسن صادقی افزود: امروز تقریباً تمام بنادر بزرگ منطقه از شبکه حملونقل ترکیبی بهره میبرند و همین موضوع هزینه انتقال کالا را کاهش داده است. بندر بوشهر نیز برای رقابت با بنادر منطقه نیازمند چنین زیرساختی است.
صادقی تصریح کرد: تأخیر چندین ساله در اجرای پروژه راهآهن بوشهر موجب شده بخشی از ظرفیتهای تجاری استان بالفعل نشود و این موضوع باید با نگاه ملی دنبال شود.
سرمایهگذاری نیازمند تکمیل زیرساختهاست
مجید ناصری، پژوهشگر اقتصاد دریامحور، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه مجتمع بندری نگین اقدام ارزشمندی است، اما جذب سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی مستلزم فراهم شدن همه زیرساختهای لجستیکی است.
وی افزود: سرمایهگذار زمانی وارد پروژههای بزرگ بندری میشود که از وجود مسیرهای مطمئن حملونقل، دسترسی سریع به بازارهای داخلی و امکان انتقال ارزان کالا اطمینان داشته باشد.
ناصری خاطرنشان کرد: علاوه بر اتصال ریلی، توسعه مراکز لجستیکی، انبارهای مدرن، پایانههای چندوجهی و زیرساختهای هوشمند نیز باید همزمان دنبال شود تا بندر بوشهر بتواند جایگاه واقعی خود را در تجارت دریایی منطقه به دست آورد.
آینده بندر بوشهر در گرو تکمیل شبکه حملونقل
بندر بوشهر به واسطه موقعیت جغرافیایی، سابقه تاریخی و ظرفیتهای گسترده دریایی، یکی از مهمترین داراییهای اقتصادی جنوب کشور به شمار میرود. با این حال، کارشناسان معتقدند توسعه پایدار این بندر بدون تکمیل شبکه حملونقل ترکیبی، بهویژه اتصال به راهآهن سراسری، با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد بود.
به باور صاحبنظران، تحقق این مطالبه دیرینه میتواند علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، افزایش حجم ترانزیت، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصاد دریامحور، جایگاه بندر بوشهر را به عنوان یکی از مهمترین دروازههای تجاری ایران در خلیج فارس بیش از پیش تثبیت کند.
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