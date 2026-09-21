کاهش دما و بارش های پراکنده باران در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی تا پایان هفته جاری به تناوب رخداد مهم جوی وزش باد است. افزایش سرعت وزش باد به‌ویژه در نقاط بادخیز و نیمه جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، وزش باد می‌تواند به‌صورت موقتی شدید همراه با گردوخاک باشد که این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین از امروز تا صبح فردا در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و در شمال‌غرب و ارتفاعات نیمه شمالی استان، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و بارش‌های پراکنده باران وجود دارد.

وی با اشاره به روند دمایی استان گفت: دمای هوا تا فردا روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته کاهش نسبی دما در استان رخ می‌دهد.

الهی درباره دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نیز اظهار کرد: در این مدت، کمینه دمای استان در گلمکان با ۱۲ درجه و بیشینه دما در سبزوار با ۴۰ درجه سلسیوس ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره شرایط جوی مشهد نیز گفت: نوسانات دمایی شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ تا ۳۵ درجه سلسیوس بوده است و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در گرم‌ترین ساعات امروز در مشهد یک درجه افزایش یابد.