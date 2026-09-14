به گزارش خبرنگار مهر، علی خواجهنژادیان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، با حفظ سمت به ریاست کارگروه تخصصی گفتمانسازی قرآن کریم استان فارس منصوب شد.
این انتصاب در راستای تحقق «سند راهبردی گفتمانسازی قرآن کریم استان فارس» و در نشست مشترک مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان انجام شد.
حرکت از برنامههای مناسبتی به جریان مستمر قرآنی
هدف از تشکیل و فعالسازی این کارگروه، تقویت حضور قرآن در زندگی روزمره مردم و عبور از رویکردهای صرفاً مناسبتی عنوان شده است؛ رویکردی که قرار است با تمرکز بر خانواده، کودک و نوجوان، جوانان، هنر، رسانه و حوزه مدیریت دنبال شود.
بر اساس این مأموریت، کارگروه تخصصی گفتمانسازی قرآن کریم فارس باید زمینه شکلگیری یک جریان مستمر، مسئلهمحور و مردمپایه در حوزه فعالیتهای قرآنی استان را فراهم کند.
شبکهسازی فعالان قرآنی در فارس
از جمله وظایف این کارگروه میتوان به مسئلهشناسی و تعیین اولویتهای محتوایی، طراحی مدلهای نوین گفتمانسازی قرآن کریم، شناسایی و شبکهسازی نخبگان و کنشگران قرآنی و همچنین تولید محتوای استاندارد و پایش تخصصی برنامههای قرآنی اشاره کرد.
قرار است این کارگروه با بهرهگیری از ظرفیت دستگاهها، نخبگان و فعالان قرآنی استان، زمینه تبدیل فعالیتهای قرآنی به یک جریان اثرگذار اجتماعی و فرهنگی را دنبال کند.
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