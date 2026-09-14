سرپرست جدید پایگاه میراث جهانی تخت جمشید منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان امینی با حکم مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و به پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، به عنوان سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید منصوب شد.

حکم انتصاب امینی در آیینی با حضور بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، به وی اعطا شد.

مریدی در این آیین با اشاره به جایگاه تخت جمشید به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی، بر ضرورت توجه به الزامات و تعهدات بین‌المللی مرتبط با این اثر تأکید کرد.

وی گفت: مدیریت تخت جمشید نیازمند نگاهی جامع است و علاوه بر حفاظت فیزیکی، باید اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در قبال یونسکو نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس افزود: برنامه‌های حفاظتی، پژوهشی و توسعه گردشگری پایدار در پایگاه تخت جمشید باید با جدیت دنبال شود.

بر اساس این گزارش، در حکم سرپرست جدید پایگاه میراث جهانی تخت جمشید بر برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی با اداره‌کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و مدیریت استان تأکید شده است.

همچنین «حفاظت و احیای تخت جمشید» و اجرای دقیق تعهدات مندرج در پرونده ثبت جهانی این اثر به عنوان محورهای اصلی فعالیت سرپرست جدید پایگاه تعیین شده است.