سرپرست جدید پایگاه میراث جهانی پاسارگاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا نصیری‌اصل با حکم مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی فارس، به عنوان سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد منصوب شد.

مراسم معارفه سرپرست جدید پایگاه میراث جهانی پاسارگاد امروز با حضور بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس برگزار شد.

مریدی در این مراسم با اشاره به جایگاه جهانی پاسارگاد، بر ضرورت تقویت برنامه‌های حفاظتی و پژوهشی این مجموعه تأکید کرد و گفت: مدیریت این پایگاه به دلیل اهمیت تاریخی و جهانی آن، نیازمند رویکرد تخصصی و جامع است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: حفاظت از پاسارگاد و اجرای تعهدات مرتبط با ثبت جهانی این اثر باید در اولویت فعالیت‌های پایگاه قرار گیرد.

تأکید بر حفاظت از پاسارگاد

بر اساس حکم صادرشده، سرپرست جدید پایگاه میراث جهانی پاسارگاد موظف است با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی با اداره‌کل میراث فرهنگی فارس و اداره‌کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، مأموریت‌های حفاظتی و اجرایی این مجموعه را دنبال کند.

در این حکم، «حفاظت و احیای پاسارگاد» و اجرای دقیق تعهدات مندرج در پرونده ثبت جهانی این اثر به عنوان محورهای اصلی فعالیت سرپرست جدید تعیین شده است.

این انتصاب با ابلاغ فرهاد عزیزی‌راد، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، انجام شده است.

در پایان این مراسم از محمد نصیری، سرپرست پیشین پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، تقدیر شد.