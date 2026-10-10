هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان کرمان؛ وزش باد و گردوخاک در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان ظهر شنبه اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح زرد صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، از روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، با تشدید جریانات شمالی، وزش باد و انتقال ریزگرد به استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، تمام مناطق استان کرمان، به‌ ویژه نیمه شمالی، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا، همچنین احتمال اختلال در تردد دور از انتظار نیست و زمان پایان فعالیت این سامانه سه‌شنبه ۲۱ مهرماه اعلام شده است.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان خواست هنگام آلودگی هوا، نکات بهداشتی را رعایت کرده و گروه‌های حساس با توجه به شرایط از ماسک مناسب استفاده کنند.

همچنین توصیه می‌شود رانندگان در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند و بر اساس توصیه‌های پیشگیرانه، از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود و استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.