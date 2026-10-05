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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

جشن هفته ملی کودک در بجنورد برگزار می‌شود

جشن هفته ملی کودک در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: جشن ویژه کودکان و خانواده‌ها به مناسبت هفته ملی کودک با همکاری حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم ربانیان صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی کودک که در اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: رسانه تنها انتقال‌دهنده پیام نیست، بلکه نقش مهمی در جامعه دارد و می‌تواند در شکل‌گیری نگاه جامعه به مسائل کودکان اثرگذار باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی افزود: در طول سال برنامه‌های مختلفی برای کودکان برگزار می‌شود، اما در هفته ملی کودک، این برنامه‌ها با جدیت و گستردگی بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک گفت: شعار امسال «لبخند کودکان، الفبای وطن است» انتخاب شده و برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ مهرماه آغاز می‌شود.

ربانیان ادامه داد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، توجه به شهدای کودک میناب است و انتظار داریم شهرداری‌ها در این زمینه همکاری کنند تا یکی از دیوارهای شهری به یاد کودکان شهید میناب نقاشی و فضاسازی شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن ۶۰ سالگی کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در خراسان شمالی پنج کتابخانه سیار فعالیت دارند و جشن ۶۰ سالگی کتابخانه‌های سیار در روستای ارکان برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی همچنین از برگزاری جشنواره بادبادک‌ها خبر داد و گفت: این جشنواره روز جمعه به یاد ۱۶۸ شهید کودک میناب در پارک تفریحی بش‌قارداش بجنورد برگزار می‌شود.

ربانیان افزود: جشن دیگری نیز با حضور خانواده‌ها و کودکان و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی در پردیس سینمایی مهر هماگ برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، پردیس سینمایی مهر هماگ به مدت یک هفته خدمات سینمایی خود را با بلیت نیم‌بها برای کودکان ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 6968217

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