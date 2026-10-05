به گزارش خبرنگار مهر، مسلم ربانیان صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی کودک که در اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: رسانه تنها انتقال‌دهنده پیام نیست، بلکه نقش مهمی در جامعه دارد و می‌تواند در شکل‌گیری نگاه جامعه به مسائل کودکان اثرگذار باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی افزود: در طول سال برنامه‌های مختلفی برای کودکان برگزار می‌شود، اما در هفته ملی کودک، این برنامه‌ها با جدیت و گستردگی بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک گفت: شعار امسال «لبخند کودکان، الفبای وطن است» انتخاب شده و برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ مهرماه آغاز می‌شود.

ربانیان ادامه داد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، توجه به شهدای کودک میناب است و انتظار داریم شهرداری‌ها در این زمینه همکاری کنند تا یکی از دیوارهای شهری به یاد کودکان شهید میناب نقاشی و فضاسازی شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن ۶۰ سالگی کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در خراسان شمالی پنج کتابخانه سیار فعالیت دارند و جشن ۶۰ سالگی کتابخانه‌های سیار در روستای ارکان برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی همچنین از برگزاری جشنواره بادبادک‌ها خبر داد و گفت: این جشنواره روز جمعه به یاد ۱۶۸ شهید کودک میناب در پارک تفریحی بش‌قارداش بجنورد برگزار می‌شود.

ربانیان افزود: جشن دیگری نیز با حضور خانواده‌ها و کودکان و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی در پردیس سینمایی مهر هماگ برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، پردیس سینمایی مهر هماگ به مدت یک هفته خدمات سینمایی خود را با بلیت نیم‌بها برای کودکان ارائه خواهد کرد.