پاکمهر: پردیس سینمایی مهر هماگ فراتر از یک مجموعه سینمایی است

سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حوزه هنری در توسعه زیرساخت‌های سینمایی کشور اظهار کرد: ساخت و راه‌اندازی مجموعه‌های سینمایی از سوی حوزه هنری، اقدامی مؤثر در مسیر گسترش عدالت فرهنگی و آوردن ظرفیت‌های فرهنگی و هنری به متن زندگی مردم است؛ اقدامی که با ایجاد فضاهای مناسب برای تماشای فیلم و ارتباط خانواده‌ها با هنر، به تقویت جریان فرهنگی انقلاب اسلامی در شهرها کمک می‌کند.

وی افزود: سینما تنها یک محل برای نمایش فیلم نیست، بلکه بستری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و ارزشی، تقویت هویت ملی و انقلابی و ایجاد فرصت برای گفت‌وگو و تعامل میان نسل‌های مختلف جامعه است. از این منظر، توسعه سالن‌های سینما و دسترسی آسان‌تر مردم به محصولات فرهنگی، می‌تواند نقش مهمی در تعمیق ارتباط جامعه با فرهنگ و هنر داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد تصریح کرد: افتتاح رسمی این مجموعه را باید فراتر از اضافه شدن چند سالن سینما به ظرفیت فرهنگی شهر ارزیابی کرد؛ چراکه ایجاد چنین فضاهایی می‌تواند زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی، دسترسی جوانان به آثار سینمایی و تقویت فضای فرهنگی شهر را فراهم کند.

پاکمهر ادامه داد: یکی از اقدامات ارزشمند حوزه هنری، توجه به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در کنار مأموریت‌های هنری و محتوایی است. وقتی سینما در دسترس مردم قرار می‌گیرد، فرهنگ و هنر از فضای محدود و تخصصی خارج می‌شود و به بخشی از زندگی روزمره خانواده‌ها تبدیل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی نیز اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی باید هم‌زمان با توجه به کیفیت آثار و نیازهای مخاطبان دنبال شود، گفت: ساخت سالن‌های سینما گام مهمی است، اما استمرار فعالیت این مجموعه‌ها، اکران آثار باکیفیت، توجه به تولیدات سینمایی متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و حمایت از هنرمندان نیز اهمیت فراوانی دارد. زیرساخت مناسب زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که محتوای ارزشمند و برنامه‌ریزی فرهنگی نیز در کنار آن قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی بیان کرد: پردیس سینمایی مهر هماگ می‌تواند به مرکزی برای پویایی فرهنگی بجنورد تبدیل شود؛ مرکزی که علاوه بر فراهم کردن امکان بهره‌مندی مردم از آثار سینمایی، زمینه‌ای برای معرفی استعدادهای هنری استان و افزایش نشاط اجتماعی خانواده‌ها باشد.

پاکمهر در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود با تداوم رویکرد توسعه زیرساخت‌های فرهنگی از سوی مجموعه‌هایی مانند حوزه هنری، شاهد گسترش دسترسی مردم به امکانات هنری در شهرهای مختلف کشور باشیم؛ چراکه انقلاب فرهنگی زمانی در زندگی مردم ملموس‌تر می‌شود که امکانات و فرصت‌های فرهنگی در دسترس آحاد جامعه قرار گیرد و خانواده‌ها بتوانند سهم بیشتری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری داشته باشند.