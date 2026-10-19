به گزارش روابط عمومی موسسه سینمایی بهمن‌سبز، در ادامه‌ی افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های طرح توسعه سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور با شعار «دوباره سینما»، پردیس سینمایی «مهر هماگ بجنورد» به عنوان یکی از مدرن‌ترین پردیس‌های سینمایی با ظرفیت بالا در منطقه‌ی شمال شرق کشور پنجشنبه ۳۰ مهرماه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی دادمان رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی، مدیران استانی و سینمایی و هنرمندان به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

موسسه‌ی بهمن‌سبز از سال ۱۴۰۰ در راستای توسعه‌ عدالت فرهنگی، طراحی، ساخت و تجهیز مجموعه‌ی سینمایی مهر هماگ بجنورد را در استان خراسان شمالی به عنوان نخستین پردیس سینمایی این استان آغاز کرد و پس از یک دوره‌ی منسجم کارشناسی و تامین ارزیابی‌های فنی، در بهمن ماه ۱۴۰۳ این پردیس را تکمیل و تجهیز پنج سالن سینمایی آن را به سرانجام رساند.

این پردیس با ۵ سالن مدرن و ظرفیت کلی ۵۰۰ صندلی یکی از مدرن‌ترین پردیس‌های سینمایی با ظرفیت بالا در منطقه‌ی شمال شرق کشور است. وجود سالن اختصاصی با طراحی و تجهیزات مناسب برای کودکان نشان دهنده تمرکز راهبردی بر مخاطبان خانوادگی و نسل آینده است.

این مجموعه مجهز به یک سالن تخصصی vip برای ایجاد یک تجربه‌ی لذتبخش از تماشای فیلم است. همچنین وجود گالری مهر در این مجموعه فضای مناسبی برای نمایش آثار هنرمندان و تقویت هنرهای تجسمی بجنورد است که حضور مخاطب را از یک ساعت نمایش فیلم به یک تجربه فرهنگی چند ساعته گسترش می‌دهد.

زنجیره‌ی سینمایی بهمن سبز با بیش از ۶۰ سینمای فعال و ۲۱۲ پرده نمایش، بزرگترین ناوگان سینماداری کشور را در اختیار دارد. پراکندگی این سینماها در بیش از ۲۲ استان و ۴۱ شهر کشور این امکان را برای بهمن سبز فراهم کرده است که شبکه‌ای رسانه‌ای و سینمایی در جغرافیای ایران شکل دهد و با احیای زیرساخت‌های سینمایی، زمینه‌های توسعه‌ی مخاطب را فراهم کند.