جریمه نقدی ۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای تخلف باشگاه صنعت نفت مقابل تیم سپاهان به شرح زیر است:
رای تخلفات شاهین و تیم ملوان و همچنین تیم نساجی به شرح زیر است:
رای تخلف باشگاه خیبر مقابل تیم فولاد خوزستان به شرح زیر است:
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ۴ باشگاه لیگ برتری را جریمه نقدی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای تخلف باشگاه صنعت نفت مقابل تیم سپاهان به شرح زیر است:
رای تخلفات شاهین و تیم ملوان و همچنین تیم نساجی به شرح زیر است:
رای تخلف باشگاه خیبر مقابل تیم فولاد خوزستان به شرح زیر است:
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