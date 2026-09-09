جریمه نقدی ۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای تخلف باشگاه صنعت نفت مقابل تیم سپاهان به شرح زیر است:

رای تخلفات شاهین و تیم ملوان و همچنین تیم نساجی به شرح زیر است:

رای تخلف باشگاه خیبر مقابل تیم فولاد خوزستان به شرح زیر است: