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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

جریمه نقدی ۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال

جریمه نقدی ۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ۴ باشگاه لیگ برتری را جریمه نقدی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای تخلف باشگاه صنعت نفت مقابل تیم سپاهان به شرح زیر است:

جریمه نقدی ۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال

رای تخلفات شاهین و تیم ملوان و همچنین تیم نساجی به شرح زیر است:

جریمه نقدی ۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال

رای تخلف باشگاه خیبر مقابل تیم فولاد خوزستان به شرح زیر است:

جریمه نقدی ۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال

کد مطلب 6942190

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