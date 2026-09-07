مسیر باز برای سبقت گرفتن پرسپولیس از استقلال؛ چهار دیدار با شرایط خاص

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور در حالی امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ با برگزاری ۴ دیدار به پایان می رسد که نتایج تیم ها در دو روز قبل باعث اهمیت دو چندان هر امتیاز در هر یک از بازی های امروز شده است. مسابقاتی که شرایط متفاوت چهار تیم در جدول و نیاز آنها به امتیاز، حساسیت خاصی به این هفته داده است.

سرخ‌ها نمی‌خواهند فاصله با صدر بیشتر شود

پرسپولیس پس از ۵ هفته، ۱۰ امتیاز اندوخته و در حالی مقابل ذوب‌آهن قرار می‌گیرد که تساوی یک - یک برابر استقلال در دربی ۱۰۷ مانع از آن شد که شاگردان مهدی تارتار به روند پیروزی‌های خود ادامه دهند. سرخپوشان پیش از دربی با پیروزی سه بر صفر مقابل ملوان شرایط مناسبی پیدا کرده بودند و حالا در ورزشگاه شهدای شهرقدس باید نشان دهند که تساوی در مهم‌ترین بازی هفته گذشته، تأثیری بر روند آنها نداشته است.

پرسپولیس در پنج بازی گذشته سه برد، یک تساوی و یک شکست داشته و ۱۰ امتیاز کسب کرده است؛ امتیازی که باعث شده این تیم همچنان در جمع مدعیان بالای جدول قرار داشته باشد. با این حال، فاصله امتیازی میان تیم‌های بالای جدول چندان زیاد نیست و از دست دادن امتیاز برابر ذوب‌آهن می‌تواند شرایط را برای سرخپوشان دشوار کند. به همین دلیل، این مسابقه برای پرسپولیس بیش از یک بازی معمولی اهمیت دارد؛ تیمی که بعد از دربی باید دوباره وارد مسیر امتیازگیری شود.

در طرف مقابل، ذوب‌آهن با ۶ امتیاز وارد این مسابقه می‌شود؛ تیمی که در پنج هفته ابتدایی تنها یک شکست داشته و با وجود تعداد بردهای کم، توانسته امتیازهای خود را جمع کند. پیروزی یک بر صفر مقابل پیکان در آخرین بازی، شرایط روحی گاندوها را بهتر کرده و باعث شده آنها با امید بیشتری مقابل یکی از مدعیان قهرمانی قرار بگیرند. گرفتن امتیاز از پرسپولیس مهم ترین هدف شاگردان عبدالله ویسی است

از سوی دیگر، پرسپولیس در حالی میزبان این مسابقه است که همچنان با مسئله ورزشگاه آزادی مواجه است و دیدارهای خانگی خود را در شهرقدس برگزار می‌کند. سرخ‌پوشان امیدوارند این بار برخلاف دربی، موقعیت‌های خود را به نتیجه تبدیل کنند و با سه امتیاز، شرایط خود را در جدول تثبیت کنند از استقلال که با تساوی برابر آلومینیوم دو امتیاز از دست داد جلو بزنند.

ذوب‌آهن اما تیمی نیست که برای دفاع صرف وارد میدان شود. این تیم در هفته‌های ابتدایی نشان داده توانایی گرفتن امتیاز از مسابقات دشوار را دارد و حالا برابر پرسپولیس به دنبال ادامه همین روند است. به همین دلیل، جدال دو تیم می‌تواند یکی از بازی‌های نزدیک هفته ششم باشد؛ مسابقه‌ای که برای پرسپولیس با هدف نزدیک ماندن به صدر و برای ذوب‌آهن با انگیزه کاهش فاصله امتیازی دنبال خواهد شد.

بازی چهار امتیازی ها!

در دیگر دیدار روز دوشنبه، نساجی مازندران در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان خیبر خرم‌آباد خواهد بود؛ مسابقه‌ای که شاید در مقایسه با بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن از نظر نام تیم‌ها جذابیت کمتری داشته باشد اما برای شرایط دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

نساجی پس از پنج هفته تنها چهار امتیاز به دست آورده و برای فاصله گرفتن از پایین جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارد. نماینده مازندران فصل را با نتایجی پرنوسان آغاز کرده و حالا در نخستین بازی خانگی خود در هفته ششم باید برابر تیمی قرار بگیرد که با ۶ امتیاز تنها دو امتیاز بیشتر از نساجی دارد.

همین فاصله کم امتیازی باعث شده بازی قائمشهر برای نساجی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. پیروزی در این مسابقه می‌تواند چهار امتیاز موجود را به هفت امتیاز برساند و نساجی را به جمع تیم‌های میانه جدول نزدیک کند، در حالی که شکست می‌تواند فشار موجود بر این تیم را افزایش دهد. بنابراین برای تیم میزبان، این بازی را می‌توان مسابقه‌ای برای خروج از وضعیت فعلی دانست.

خیبر نیز با ۶ امتیاز به قائمشهر می‌رود. تیمی که اگرچه هنوز در آغاز فصل نتوانسته ثبات کاملی ایجاد کند، اما سه تساوی در کنار یک پیروزی نشان می‌دهد به راحتی امتیاز از دست نمی‌دهد. نماینده خرم‌آباد در هفته‌های ابتدایی توانسته خودش را در فاصله‌ای مناسب از پایین جدول نگه دارد و حالا فرصت دارد با پیروزی مقابل نساجی، امتیازهای خود را به عدد ۹ برساند.

اهمیت این مسابقه برای خیبر از آن جهت بیشتر می‌شود که یک برد خارج از خانه می‌تواند این تیم را وارد جمع تیم‌هایی کند که در بالای نیمه دوم جدول قرار دارند. در مقابل، نساجی می‌داند که سه امتیاز این مسابقه نه فقط به لحاظ امتیازی بلکه از نظر روحی نیز می‌تواند شرایط تیم را تغییر دهد.

از طرفی حضور خیبر در قائمشهر می‌تواند بازی را به یک نبرد نزدیک تبدیل کند. نساجی به پشتوانه میزبانی به دنبال حمله و کسب سه امتیاز خواهد بود و خیبر نیز می‌تواند با تکیه بر شرایط بهتر خود در جدول، با آرامش بیشتری بازی کند و از فضاهای ایجادشده استفاده کند.

در واقع فاصله تنها دو امتیازی دو تیم باعث شده این مسابقه را بتوان یک بازی شش امتیازی در میانه جدول دانست؛ نساجی با چهار امتیاز به دنبال رسیدن به عدد هفت است و خیبر با ۶ امتیاز تلاش می‌کند خود را به مرز ۹ امتیاز برساند.

همچنین مس شهربابک و ملوان در حالی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که هر دو تیم پس از پنج هفته چهار امتیاز دارند و همین موضوع حساسیت این مسابقه را بیشتر کرده است. مس شهربابک در پنج بازی ابتدایی هنوز موفق به کسب پیروزی نشده و چهار تساوی در کارنامه دارد. این تیم هفته گذشته نیز برابر فجر سپاسی به تساوی یک - یک رسید تا همچنان در انتظار نخستین برد تاریخ خود در لیگ برتر باشد.

در سوی دیگر، ملوان با چهار امتیاز وارد این مسابقه می‌شود اما شرایط این تیم با مس تفاوت دارد. انزلی‌چی‌ها یک پیروزی در کارنامه دارند و در هفته‌های اخیر با سه شکست مواجه شده‌اند. آخرین شکست آنها برابر نساجی رقم خورد و حالا تیم ملوان برای اینکه بیش از این از تیم‌های میانه جدول فاصله نگیرد، نیاز جدی به امتیاز این بازی دارد.

مس اگر بتواند نخستین برد فصل خود را جشن بگیرد، از عدد چهار عبور کرده و شرایطش را تغییر خواهد داد و ملوان نیز در صورت پیروزی می‌تواند از جمع تیم‌های پایین جدول فاصله بگیرد. به همین دلیل، شاید این مسابقه از نظر نام تیم‌ها در زمره دیدارهای بزرگ هفته نباشد اما برای آینده دو تیم اهمیت زیادی دارد.

مس شهربابک در خانه امیدوار است نخستین پیروزی خود در لیگ برتر را جشن بگیرد و ملوان نیز نمی‌خواهد شکست‌های اخیر ادامه پیدا کند. همین شرایط می‌تواند مسابقه‌ای محتاطانه اما پرفشار را در شهربابک رقم بزند.

مأموریت سخت اهواز و شیراز برای برد

فولاد خوزستان در هفته ششم میزبان فجر سپاسی است؛ دیداری که شرایط دو تیم در جدول آن را به یکی از مسابقات قابل توجه این هفته تبدیل کرده است. فولاد پس از پنج بازی ۶ امتیاز دارد و هفته گذشته در خرم‌آباد با دو گل مقابل خیبر شکست خورد. حالا شاگردان فولاد باید در خانه این نتیجه را جبران کنند.

فولاد پیش از شکست برابر خیبر، در چهار مسابقه ابتدایی فصل شکست نخورده بود و یک برد و سه تساوی به دست آورده بود. بنابراین بازی مقابل فجر برای این تیم فرصتی است تا دوباره به مسیر امتیازگیری بازگردد. سه امتیاز این مسابقه می‌تواند فولاد را به عدد ۹ برساند و شکست یا تساوی نیز ممکن است باعث شود این تیم از جمع تیم‌های مدعی میانه جدول فاصله بگیرد اما فجر سپاسی شرایط متفاوتی دارد. این تیم با ۷ امتیاز وارد هفته ششم شده و مهم‌تر از امتیاز، هنوز در پنج مسابقه ابتدایی فصل شکست نخورده است؛ یک برد و چهار تساوی حاصل کار شاگردان فجر در پنج هفته نخست بوده است. آخرین بازی این تیم نیز با تساوی یک - یک مقابل مس شهربابک به پایان رسید.

فجر با وجود اینکه تعداد بردهایش کم است، امتیازهای خود را به شکلی پیوسته جمع کرده و همین مسئله باعث شده مقابل فولاد با اعتمادبه‌نفس بیشتری قرار بگیرد. برای نماینده شیراز، گرفتن امتیاز در اهواز می‌تواند ادامه همان روند شکست‌ناپذیری باشد و یک پیروزی نیز این تیم را به ۱۰ امتیاز می‌رساند.

در مقابل، فولاد به خوبی می‌داند که فرصت جبران شکست هفته قبل در خانه فراهم شده و از دست دادن امتیاز مقابل فجر می‌تواند فشار بیشتری روی این تیم ایجاد کند. بنابراین در این مسابقه یک طرف برای جبران و طرف دیگر برای حفظ شکست‌ناپذیری به میدان می‌رود.

در مجموع، روز دوشنبه هفته ششم چهار مسابقه با چهار داستان متفاوت دارد؛ پرسپولیس ۱۰ امتیازی برای حفظ فاصله با صدر، فجر سپاسی ۷ امتیازی برای ادامه روند شکست‌ناپذیری، ذوب‌آهن و فولاد ۶ امتیازی برای نزدیک شدن به جمع بالانشینان و تیم‌های چهار امتیازی مس شهربابک، ملوان و نساجی برای فاصله گرفتن از پایین جدول به میدان می‌روند. در چنین شرایطی، نتیجه هر چهار مسابقه می‌تواند معادلات جدول را بیش از پیش فشرده کند.