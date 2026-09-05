به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران اسامی قضاوت کننده های هر یک از بازی های هفته ششم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶ را اعلام کرد که به شرح زیر است:

شنبه ۱۴ شهریور

* تراکتور تبریز - گل گهر سیرجان

داور: وحید زمانی کمک ها: هادی طوسی، سعید محمدی، حسین اسماعیلی ناظر: علی اصغر مومنی داورVAR: ایمان کهیش کمک: شبیر بهروزی

یکشنبه ۱۵ شهریور

* پیکان تهران - نفت آبادان

داور: حامد سیری کمک ها: علی احمدی، سامان سحاب منش، میثم صفاری ناظر: محمود رفیعی داورVAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی

* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان

داور: مهرداد خسروی کمک ها: بهمن عبدالهی، اسماعیل احمدی، میلاد کهزادی ناظر: رسول فروغی داورVAR:حسین امیدی کمک: فرهاد امینی

* چادرملو اردکان - شمس آذر قزوین

داور: شاهین یزدانی کمک ها: سعید زیبا، علی فراهانی و پوریا افشاریان ناظر: حیدر شکور داورVAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی

* آلومینیوم اراک - استقلال

داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و امیر ایار ناظر: آرمان اسعدی داورVAR:محمدرضا تارخ کمک: کیوان علیمحمدی

دوشنبه ۱۶ شهریور

* پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان

داور: میثم حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، محسن سلطانی و علی بای ناظر: بهزاد حسینی تقوی داور: علی سام کمک: آتنا لشنی

* نساجی مازندران - خیبر خرم آباد

داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: علیرضا ایلدروم، حامد تازه پور و رسول اولیایی ناظر: حسین خانبان داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: علی احمدی

* مس شهربابک - ملوان بندرانزلی

داور: شهاب محمدی کمک ها: علی اکبر نوری، فرزاد شیرمردی و غلامرضا ادیبی ناظر: قاسم واحدی داورVAR: مهناز ذکائی کمک: فرزاد منصوری

* فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز

داور: ناصر جنگی کمک ها: حسین مرادی، سعید باهنر و بهزاد بارانی ناظر: سعادت باغبانی داورVAR: احمد محمدی کمک: بهاره سیفی نهاوندی