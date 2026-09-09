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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

هفته هفتم لیگ بیست و ششم؛

کاظمی و حیدری قاضی بازی های استقلال و پرسپولیس شدند

کاظمی و حیدری قاضی بازی های استقلال و پرسپولیس شدند

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران اعلام شد که طی آن وحید کاظمی و بیژن حیدری مصاف تیم های استقلال و پرسپولیس مقابل حریفان خود را قضاوت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته هفتم

پنجشنبه ۱۹ شهریور

استقلال خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۹

موعود بنیادی فر-علیرضا ایلدروم-محمد هاشمی نسب-رسول اولیایی- ناظر: سعید علیرنژادیان
Var:میثم حیدری- ریحانه شیرازی

شمس آذر قزوین -گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹

فرهاد امینی-دانیال باشنده-یعقوب حجتی-مهدی جبرئیلی- ناظر: حسین طالقانی
Var: امیر عرب براقی- رضا مرادی

استقلال - پیکان تهران- ساعت ۱۹

وحید کاظمی-علیرضا مرادی- امین زاهدی-حسین امیدی- ناظر: محمدرضا ابوالفضلی
Var: مرتضی منصوریان- میثم صفاری- اپراتور تصاویر: احسان آهنگری

شنبه ۲۱ شهریور

ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹

احمد محمدی-رضا حیدری-امین قدیری- مسعود حقیقی-ناظر: اسماعیل صفیری
Var: موعود بنیادی فر-بهمن عبدالهی

صنعت نفت آبادان- چادر ملو اردکان- ساعت ۲۰

سید رضا مهدوی- فرهاد مروجی-مهران مصطفوی-فرزاد منصوری-ناظر: اکبر بخشی زاده
Var: امیر ایار-هادی علی نیافرد

یکشنبه ۲۲شهریور

خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۹

بیژن حیدری- وحید سیفی-علیرضا ممبنی-میثم عباسپور-ناظر: یداله جهانبازی
Var: حسین زمانی-مصطفی بینش

مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۹

امیر عرب براقی-امیر محمد داود زاده-حامد صفایی-حسین اسماعیلی-ناظر: حسین نجاتی
Var: سید حسین حسینی-علیرضا ایلدروم

ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان- ساعت ۱۹

حسن اکرمی-محمد علی پورمتقی-مرتضی سلمان نژاد-حسین گنج خانی-ناظر: حسن ظهیری
Var: کیوان علیمحمدی-شاهین یزدانی

فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰

کوپال ناظمی-علی احمدی- حسین بهوندی-مهدی انصاری نژاد-ناظر: مسعود مرادی
Var:احسان اکبری-محمد علی صلاحی

کد مطلب 6942459

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