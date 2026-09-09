کاظمی و حیدری قاضی بازی های استقلال و پرسپولیس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته هفتم

پنجشنبه ۱۹ شهریور

استقلال خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۹

موعود بنیادی فر-علیرضا ایلدروم-محمد هاشمی نسب-رسول اولیایی- ناظر: سعید علیرنژادیان

Var:میثم حیدری- ریحانه شیرازی

شمس آذر قزوین -گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹

فرهاد امینی-دانیال باشنده-یعقوب حجتی-مهدی جبرئیلی- ناظر: حسین طالقانی

Var: امیر عرب براقی- رضا مرادی

استقلال - پیکان تهران- ساعت ۱۹

وحید کاظمی-علیرضا مرادی- امین زاهدی-حسین امیدی- ناظر: محمدرضا ابوالفضلی

Var: مرتضی منصوریان- میثم صفاری- اپراتور تصاویر: احسان آهنگری

شنبه ۲۱ شهریور

ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹

احمد محمدی-رضا حیدری-امین قدیری- مسعود حقیقی-ناظر: اسماعیل صفیری

Var: موعود بنیادی فر-بهمن عبدالهی

صنعت نفت آبادان- چادر ملو اردکان- ساعت ۲۰

سید رضا مهدوی- فرهاد مروجی-مهران مصطفوی-فرزاد منصوری-ناظر: اکبر بخشی زاده

Var: امیر ایار-هادی علی نیافرد

یکشنبه ۲۲شهریور

خیبر خرم آباد- پرسپولیس- ساعت ۱۹

بیژن حیدری- وحید سیفی-علیرضا ممبنی-میثم عباسپور-ناظر: یداله جهانبازی

Var: حسین زمانی-مصطفی بینش

مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۹

امیر عرب براقی-امیر محمد داود زاده-حامد صفایی-حسین اسماعیلی-ناظر: حسین نجاتی

Var: سید حسین حسینی-علیرضا ایلدروم

ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان- ساعت ۱۹

حسن اکرمی-محمد علی پورمتقی-مرتضی سلمان نژاد-حسین گنج خانی-ناظر: حسن ظهیری

Var: کیوان علیمحمدی-شاهین یزدانی

فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰

کوپال ناظمی-علی احمدی- حسین بهوندی-مهدی انصاری نژاد-ناظر: مسعود مرادی

Var:احسان اکبری-محمد علی صلاحی