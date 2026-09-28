اعلام آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان صادر شد که به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمدعلی عشقی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۶۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۷ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علیرضا طوفانیان از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۵ میلیون و ۲۱۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت محمدجواد محمدی از باشگاه فولاد خوزستان، کمیته وضعیت حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

* در پرونده شکایت علی دلیر از باشگاه بعثت کرمانشاه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۲۷ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.