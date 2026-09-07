فولاد در آخرین نفس برد؛ شکست ناپذیری فجرسپاسی از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته ششم لیگ برتر از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت ناصر جنگی به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر فولاد خوزستان به پایان رسید.

شاگردان حمید مطهری که از امتیاز میزبانی برخوردار بودند، بازی را با انگیزه بیشتری آغاز کردند و تلاش داشتند از همان دقایق ابتدایی با در اختیار گرفتن جریان مسابقه، راهی برای رسیدن به دروازه فجرسپاسی پیدا کنند. در سوی مقابل، شاگردان رسول خطیبی با سازماندهی مناسب در زمین حضور داشتند و تلاش می‌کردند ضمن کنترل حملات فولاد، روی ضدحملات به دروازه میزبان نزدیک شوند.

در نیمه نخست، تلاش دو تیم برای ایجاد موقعیت گل چندان ثمربخش نبود. فولاد بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشت، اما فجرسپاسی با دفاع منسجم اجازه نداد حملات میزبان به موقعیت‌های جدی تبدیل شود. شاگردان خطیبی نیز در ضدحملات صاحب فرصت‌هایی شدند که راهی به دروازه فولاد پیدا نکرد.

در نهایت نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو تیم برای تغییر نتیجه در نیمه دوم وارد زمین شوند.

با شروع نیمه دوم، فولاد فشار بیشتری برای رسیدن به گل وارد کرد و شاگردان حمید مطهری تلاش کردند با افزایش سرعت حملات، قفل دروازه فجرسپاسی را باز کنند. در سوی دیگر، فجرسپاسی همچنان با دفاع فشرده به دنبال حفظ دروازه خود و کسب امتیاز از این مسابقه بود.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی، حملات فولاد شدت بیشتری گرفت و میزبان بازیکنان بیشتری را به سمت دروازه فجرسپاسی فرستاد. شاگردان خطیبی نیز در تلاش بودند با مقاومت در برابر حملات فولاد، روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کنند.

در حالی که به نظر می‌رسید این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، فولاد در وقت‌های تلف‌شده به گل برتری رسید. در دقیقه ۱+۹۰، حمله فولادی‌ها به شلوغی محوطه جریمه فجرسپاسی ختم شد. ابتدا یوسف مزرعه اقدام به شوت‌زنی کرد که دروازه‌بان فجرسپاسی توپ را دفع کرد، اما احسان محروقی در ریباند موفق شد توپ برگشتی را وارد دروازه کند و گل پیروزی‌بخش فولاد را به ثمر برساند.

در ادامه، فجرسپاسی فرصت چندانی برای جبران این گل نداشت و در نهایت فولاد خوزستان با گل لحظات پایانی احسان محروقی، یک بر صفر به پیروزی رسید.

فولاد با این برد، ۹ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد. فجرسپاسی نیز با وجود نمایش قابل قبول و مقاومت تا آخرین دقایق، نخستین شکست خود در فصل جاری را تجربه کرد و ۷ امتیازی باقی ماند و در رده هشتم جدول باقی ماند.