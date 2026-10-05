آغاز نصب انشعابات گاز در پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان

سیدمحمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون پروژه ۹۶۸ واحدی سمنان، اظهار کرد: تأمین و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی و زیربنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های راه و شهرسازی استان سمنان است.

وی از آغاز عملیات نصب انشعابات گاز در این پروژه خبر داد و یادآور شد: گاز رسانی یکی از زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز واحدهای مسکونی به شمار می رود و با اجرای انشعابات، یکی دیگر از مراحل آماده‌سازی این مجموعه برای بهره‌برداری و سکونت متقاضیان در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکونی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم امکان بهره‌برداری مطلوب را نخواهد داشت، یادآور شد: عملیات مربوط به خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، شبکه‌های ارتباطی و سایر خدمات مورد نیاز، همزمان با پیشرفت عملیات ساختمانی دنبال می شود.

حسینی طباطبایی ادامه داد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان برای تکمیل زیرساخت‌های این پروژه همکاری و هماهنگی لازم را در دستور کار دارند.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در آماده‌سازی واحدهای نهضت ملی مسکن، اضافه کرد: هدف این است که با رفع موانع موجود و تکمیل همزمان بخش‌های مختلف پروژه، شرایط لازم برای تحویل واحدها به متقاضیان فراهم شود و خانوارهای واجد شرایط هرچه سریع‌تر امکان سکونت در واحدهای خود را پیدا کنند.