پروژه ۱۳۸ واحدی مهدیشهر در ایستگاه پایانی؛ ۶۶ واحد آماده تحویل است

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت چشمگیر پروژه ۱۳۸ واحدی خیرین مهدیشهر خبر داد و اظهار کرد: این پروژه که در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی رسیده است، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای آن آماده بهره‌برداری است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه ۶۶ واحد از این پروژه تمامی مراحل اجرایی و زیرساختی را پشت سر گذاشته‌اند، ادامه داد: با تکمیل انشعابات آب، برق و گاز، فرآیند تحویل این واحدها به متقاضیان آغاز شده و می کوشیم این روند با سرعت و دقت لازم ادامه یابد.

حسینی طباطبایی با اشاره به وضعیت سایر واحدهای این مجموعه، توضیح داد: ۷۲ واحد باقی‌مانده نیز بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در مراحل پایانی اجرای عملیات ساختمانی، محوطه‌سازی و تکمیل خدمات زیربنایی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه ۱۳۸ واحدی مهدیشهر از جمله طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر بوده است، تصریح کرد: این پروژه با آغاز نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۲ احیا شد و با همکاری انجمن خیرین مسکن‌ساز مهدیشهر روند اجرای آن شتاب گرفت تا بخشی از مطالبات متقاضیان مسکن در این شهرستان پاسخ داده شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از اولویت‌های راه و شهرسازی استان سمنان است و می کوشیم با تأمین منابع و رفع موانع موجود، روند بهره‌برداری از این طرح‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

حسینی طباطبایی همچنین با اشاره به نقش این پروژه در تأمین مسکن خانوارهای واجد شرایط ادامه داد: بهره‌برداری از این واحدها می‌تواند گام مؤثری در افزایش عرضه مسکن، کاهش دغدغه متقاضیان و تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن باشد.

وی افزود: پروژه ۱۳۸ واحدی خیرین مهدیشهر در هفت بلوک مسکونی و در شهرک مهر مهدیشهر احداث شده و با تکمیل واحدهای باقی‌مانده، تمامی متقاضیان این طرح از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.