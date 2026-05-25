پیشرفت ۶۰ درصدی سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: عملیات آماده سازی سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اصلی خدمات زیربنایی (آب، برق و گاز) این سایت به طور کامل اجرا شده است، افزود: این پروژه از سال ۱۴۰۳ به‌کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان و پیمانکاری شهرداری دامغان آغاز شده و تاکنون ۱۴۲ هزار مترمکعب خاک‌برداری در آن انجام و پایان یافته و اراضی به لایه بستر رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: مطابق آخرین گزارش، در حال حاضر ۴۹ درصد از عملیات جدول گذاری‌های پیش‌بینی شده انجام شده و مابقی آن در دست اجرا است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه مبلغ تفاهم نامه آماده‌سازی این سایت تا قبل از لایه آسفالت بیش از ۹۴۰ میلیارد ریال منعقد شده است بیان کرد: در این سایت زمین برای ساخت یک هزار و ۷۴ واحد ویلایی تامین شده که تاکنون یک هزار و ۳۵ متقاضی پروانه ساختمانی را دریافت و ساخت ۹۲۰ واحد آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در این سایت ۲۲۰ واحد تکمیل و ۷۰ خانوار سکونت یافته‌اند، افزود: شبکه اجرای خدمات زیربنایی آب، برق و گاز در اراضس توسط دستگاه‌های خدمات رسان به طور کامل اجرا شده است. افزون بر واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن، به ۱۲۸ متقاضی طرح جوانی جمعیت نیز زمین واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: علاوه بر سایت ۴۸ هکتاری، سایت ۵۹ هکتاری در دامغان برای ساماندهی مابقی متقاضیان نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت تامین شده که هم اکنون در مرحله برآورد نهایی اجرای تشریفات قانونی جهت انتخاب پیمانکار قرار دارد.