  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۹

پرداخت ۳۸۴ میلیارد تومان برای اجرای خدمات نهضت ملی مسکن سمنان

پرداخت ۳۸۴ میلیارد تومان برای اجرای خدمات نهضت ملی مسکن سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از پرداخت ۳۸۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار کرد: با پرداخت مبلغ ۴۹ میلیارد تومان اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، میزان تامین مالی اجرای خدمات زیربنایی در سایت‌ها از محل منابع صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی به بیش از ۳۸۴ میلیارد تومان رسید.

وی با اشاره به سهم دستگاه‌های خدمات‌رسان از اعتبارات پرداختی افزود: از مجموع مبالغ پرداخت‌شده، بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان به شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای استان اختصاص یافته و نزدیک به ۹۴ میلیارد تومان نیز به حساب شرکت‌های توزیع نیروی برق و برق منطقه‌ای سمنان پرداخت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: تأمین به‌موقع زیرساخت‌های مورد نیاز، یکی از الزامات اصلی برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن است و در همین راستا، تأمین منابع مالی برای اجرای خدمات زیربنایی سایت‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

حسینی طباطبایی تاکید کرد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده برای تأمین منابع مالی خدمات زیربنایی سایت‌های جدید مسکونی، ۵۰ درصد اعتبارات از محل صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۳۵ درصد از سوی وزارت نیرو و ۱۵ درصد نیز از محل منابع استانی تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن باید متناسب با روند پیشرفت پروژه‌های ساختمانی انجام شود و بر همین اساس، اولویت با پروژه‌هایی است که از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: پرداخت اعتبارات و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان استان با هدف تسریع در اجرای شبکه‌های آب و برق و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال انجام است تا همزمان با پیشرفت عملیات ساختمانی، زیرساخت‌های مورد نیاز سکونت متقاضیان نیز تأمین شود.

کد مطلب 6913872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها