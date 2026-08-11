پرداخت ۳۸۴ میلیارد تومان برای اجرای خدمات نهضت ملی مسکن سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار کرد: با پرداخت مبلغ ۴۹ میلیارد تومان اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، میزان تامین مالی اجرای خدمات زیربنایی در سایتها از محل منابع صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی به بیش از ۳۸۴ میلیارد تومان رسید.
وی با اشاره به سهم دستگاههای خدماترسان از اعتبارات پرداختی افزود: از مجموع مبالغ پرداختشده، بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان به شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقهای استان اختصاص یافته و نزدیک به ۹۴ میلیارد تومان نیز به حساب شرکتهای توزیع نیروی برق و برق منطقهای سمنان پرداخت شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: تأمین بهموقع زیرساختهای مورد نیاز، یکی از الزامات اصلی برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نهضت ملی مسکن است و در همین راستا، تأمین منابع مالی برای اجرای خدمات زیربنایی سایتها با جدیت دنبال میشود.
حسینی طباطبایی تاکید کرد: بر اساس سازوکار پیشبینیشده برای تأمین منابع مالی خدمات زیربنایی سایتهای جدید مسکونی، ۵۰ درصد اعتبارات از محل صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۳۵ درصد از سوی وزارت نیرو و ۱۵ درصد نیز از محل منابع استانی تأمین میشود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای خدمات زیربنایی در سایتهای نهضت ملی مسکن باید متناسب با روند پیشرفت پروژههای ساختمانی انجام شود و بر همین اساس، اولویت با پروژههایی است که از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: پرداخت اعتبارات و هماهنگی با دستگاههای خدماترسان استان با هدف تسریع در اجرای شبکههای آب و برق و فراهمکردن زیرساختهای مورد نیاز پروژههای نهضت ملی مسکن در حال انجام است تا همزمان با پیشرفت عملیات ساختمانی، زیرساختهای مورد نیاز سکونت متقاضیان نیز تأمین شود.
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