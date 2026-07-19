شتاب در سایت نهضت ملی مسکن سمنان؛ اجرای طرح ۳۲ واحدی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح یکشنبه در بازدید طرح های مسکن با اشاره به اینکه روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اراضی ۲۰۵ هکتاری سمنان وارد فاز عملیاتی جدید شده است، بیان کرد: همزمان با توسعه زیرساختهای شهری، عملیات ساخت واحدهای خودساز نیز با مشارکت متقاضیان شتاب گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون عملیات ساخت ۳۲ واحد مسکونی در قالب هشت بلوک چهار واحدی توسط متقاضیان آغاز شده و مراحل اجرایی این واحدها با پیشرفت مناسبی در حال انجام است. مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با تاکید به اینکه اجرای این واحدها از ابتدای سال ۱۴۰۵ کلید خورده است، ادامه داد: بهتدریج بر شمار پروژههای در حال ساخت در این شهرک افزوده خواهد شد.
حسینی طباطبایی توضیح داد: اراضی ۲۰۵ هکتاری سمنان پاییز سال ۱۴۰۲ با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به محدوده شهر الحاق شد، بهعنوان بزرگترین سایت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان شناخته میشود.
وی خاطر نشان کرد: این واحدها نقش مهمی در تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان و پاسخگویی به تقاضای مسکن منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با تاکید به اینکه زیرساختهای مورد نیاز نیز با سرعت در دستور کار قرار گرفته است، توضیح داد: در بخش غربی سایت، فاز نخست عملیات آمادهسازی توسط شهرداری سمنان در حال اجرا است.
حسینی طباطبایی تشریح کرد: علاوه بر عملیات خاکبرداری، نصب تیرهای برق در محور اصلی شهرک نیز انجام شده تا بستر لازم برای تأمین برق و ادامه فعالیتهای عمرانی فراهم شود.
وی یادآور شد: در بخش شرقی این اراضی نیز عملیات آمادهسازی توسط شرکت راهسازان توحید شمالشرق با جدیت دنبال میشود و اجرای شبکه معابر، آمادهسازی زمین و سایر اقدامات زیربنایی مطابق برنامه در حال پیشرفت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان تکمیل زیرساختهای شهری در کنار افزایش ساخت واحدهای خودساز را شتاب در توسعه این شهرک دانست و اظهار کرد: این اقدام زمینه را برای آغاز ساخت واحدهای بیشتر و بهرهبرداری تدریجی از بزرگترین سایت نهضت ملی مسکن استان فراهم میکند.
حسینی طباطبایی بیان داشت: با ادامه عملیات آمادهسازی، توسعه شبکههای خدماتی و افزایش مشارکت متقاضیان، اراضی ۲۰۵ هکتاری سمنان به یکی از مهمترین کانونهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان تبدیل شده است. وی تاکید کرد: هدف این پروژه در دست ساخت تأمین مسکن پایدار برای هزاران خانوار واجد شرایط و تحقق سیاستهای دولت در حوزه خانهدار شدن اقشار متقاضی است.
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