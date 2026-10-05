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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

یمن: حریم هوایی سعودی به استثنای مکه و مدینه ناامن است

یمن: حریم هوایی سعودی به استثنای مکه و مدینه ناامن است

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه یمن اعلام کرد: ما به همه شرکت‌های هواپیمایی کشوری هشدار می‌دهیم که حریم هوایی عربستان سعودی به استثنای مکه و مدینه، ناامن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبا، مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه یمن با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که حریم هوایی عربستان سعودی به جز آسمان مکه و مدینه، امن نیست.

این مرکز بیان کرد: ما به همه شرکت‌های هواپیمایی کشوری هشدار می‌دهیم که حریم هوایی عربستان سعودی، به استثنای حریم هوایی مکه و مدینه، ناامن است.

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه یمن با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد: در نتیجه تجاوز عربستان سعودی علیه کشورمان با استفاده از نیروی هوایی خود، و به منظور حفظ ایمنی هوانوردی، به همه شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان سعودی هشدار می‌دهیم که این حریم هوایی ناامن است.

این مرکز بیان کرد: حریم هوایی عربستان سعودی صحنه عملیات نیروهای مسلح ما خواهد بود و پس از این هشدار هیچ مسئولیتی برعهده نداریم.

کد مطلب 6968953

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    نظرات

    • احمد IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
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      وای وای وای این ترامپ چرا اینقدر خشک مغز و احمقه؟!!!!!!🤔

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